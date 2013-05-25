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Resonance - Resonance-capital.eu - Рефбек 233% (7% от вкладов, далее будет больше!)

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#1
VIP-INVESTS.COM
Премиум
 
Аватар Sportsmen777
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.05.2013
Сообщений: 5,010
Благодарностей: 1,202
УГ: 2
КП: 0.143
Resonance - Resonance-capital.eu - Рефбек 233% (7% от вкладов, далее будет больше!)
Привет, форумчане!



Предлагаю рефбек 233% ( 7% со всех вкладов ) по проекту - Resonance-capital.eu
При получении в проекте следующих статусов рефбек будет увеличен!



Обсуждение проекта здесь - mmgp.ru/showthread.php?t=502189



Условия получения рефбека:


1. Регистрация по ссылке в подписи и на блоге. Проверяйте заранее имя пригласившего должно быть vipinvestscom

2. После вклада создайте заявку на блоге в Меню - Рефбек

3. Укажите логин в проекте, сумму вклада

4. После получения рефбека отписываемся в этой теме.


Рефбек производится в тот же день когда вы создадите депозит. Перевод средств осуществляется внутренним переводом в личном кабинете проекта.


Гарантирована любая возможная помощь на всем этапе сотрудничества!



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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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