Resonance - Resonance-capital.eu - Рефбек 233% (7% от вкладов, далее будет больше!)

Привет, форумчане!
Предлагаю рефбек 233% ( 7% со всех вкладов ) по проекту - Resonance-capital.eu
При получении в проекте следующих статусов рефбек будет увеличен!
Обсуждение проекта здесь -
mmgp.ru/showthread.php?t=502189
Условия получения рефбека:
1. Регистрация по ссылке в подписи и на блоге. Проверяйте заранее имя пригласившего
должно быть vipinvestscom
2. После вклада создайте заявку на блоге в Меню - Рефбек
3. Укажите логин в проекте, сумму вклада
4. После получения рефбека отписываемся в этой теме.
Рефбек производится в тот же день когда вы создадите депозит. Перевод средств осуществляется внутренним переводом в личном кабинете проекта.
Гарантирована любая возможная помощь на всем этапе сотрудничества!
Большого профита