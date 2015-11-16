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Стартап Dome9 привлёк $16,5 млн в платформу безопасности для облачных хранилищ



Японский телекоммуникационный гигант SoftBank вкладывает свои стратегические инвестиции в размере 16,5 млн долл. США в Доум9 Секьюрети ("



Стартап Dome9 был основан в 2010 году в Тель-Авиве и он ориентирован на бизнесы, которые работают с платформой SaaS (т.е. предоставляют свое программное обеспечение как услугу). Данная платформа помогает компаниям осуществлять оценку своей сетевой безопасности, а также выявлять потенциальные ошибки в конфигурации, одновременно защищая от кибератак. Сообщается, что недавно эта компания перенесла свою штаб-квартиру из Израиля в г. Маунтин-Вью (штат Калифорния. США).



Согласно недавнему исследованию американской консалтинговой компании Gartner, которая специализируется на рынках информационных технологий, в 2017 году мировой рынок общедоступных облачных услуг вырастет на 18 процентов, достигнув гигантских 247 миллиардов долларов США. И если более конкретно, то Gartner прогнозирует, что наибольший рост в этой области будет получен именно от предоставления услуг инфраструктуры облачных хранилищ, которую ещё иначе называют как: "инфраструктура как услуга" (IaaS) и которая в этом году должна вырасти на 36,8% до 34,6 млрд долл. США.



И теперь перед Dome9 также стоит задача "урвать" для себя кусок от этого сладкого пирога - такова заявленная цель, и как утверждают в стартапе, то они делают просто "пуленепробиваемую безопасность реальностью для каждого публичного облака IaaS и причём в любом масштабе".



И это последнее денежное вливание привело к тому, что общий размер осуществленных инвестиций в компанию уже вырос до 29 млн долларов США и как уже заявило руководство стартапа, они будут использовать полученные средства для дальнейшего своего глобального роста. Участие японской корпорации SoftBank здесь также не случайно, так как в рамках этой сделки SoftBank станет "ведущим дистрибьютором" платформы безопасности Dome9 в самой Японии.



"По мере того как корпоративное внедрение облачных хранилищ для баз данных продолжает в мире ускоряться, то соответственно растет и потребность в облачных решениях, упрощающих операции по обеспечению безопасности и соблюдению требований по ней" - так сказал г-н Масаюки Мотосима (Masayuki Motoshima), директор по развитию кибербезопасности в корпорации SoftBank. "Поэтому уверенное продвижение вперед стартапа Dome9 на корпоративном рынке ясно демонстрирует ту ценность, которую обеспечивает клиентам их технология и всё это в итоге и привело нас к решению осуществить инвестиции в этот проект".



Сегодняшние новости пришли через год после того, как японская телекоммуникационная корпорация SoftBank запустила совместное предприятие в сотрудничестве с китайским технологическим гигантом Alibaba. «SB Cloud» объединяет коллективные технологии двух компаний и является предшественником нового центра обработки данных, который предоставит публичные сервисы облачных вычислений в Японии на базе Alibaba Cloud.



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Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/58f76f1b2a9dd Японский телекоммуникационный гигант SoftBank вкладывает свои стратегические инвестиции в размере 16,5 млн долл. США в Доум9 Секьюрети (" Dome9 Security "), израильскую технологическую компанию, которая обеспечивает безопасность данных в облачных хранилищах в сети Интернет.Стартап Dome9 был основан в 2010 году в Тель-Авиве и он ориентирован на бизнесы, которые работают с платформой SaaS (т.е. предоставляют свое программное обеспечение как услугу). Данная платформа помогает компаниям осуществлять оценку своей сетевой безопасности, а также выявлять потенциальные ошибки в конфигурации, одновременно защищая от кибератак. Сообщается, что недавно эта компания перенесла свою штаб-квартиру из Израиля в г. Маунтин-Вью (штат Калифорния. США).Согласно недавнему исследованию американской консалтинговой компании Gartner, которая специализируется на рынках информационных технологий, в 2017 году мировой рынок общедоступных облачных услуг вырастет на 18 процентов, достигнув гигантских 247 миллиардов долларов США. И если более конкретно, то Gartner прогнозирует, что наибольший рост в этой области будет получен именно от предоставления услуг инфраструктуры облачных хранилищ, которую ещё иначе называют как: "инфраструктура как услуга" (IaaS) и которая в этом году должна вырасти на 36,8% до 34,6 млрд долл. США.И теперь перед Dome9 также стоит задача "урвать" для себя кусок от этого сладкого пирога - такова заявленная цель, и как утверждают в стартапе, то они делают просто "пуленепробиваемую безопасность реальностью для каждого публичного облака IaaS и причём в любом масштабе".И это последнее денежное вливание привело к тому, что общий размер осуществленных инвестиций в компанию уже вырос до 29 млн долларов США и как уже заявило руководство стартапа, они будут использовать полученные средства для дальнейшего своего глобального роста. Участие японской корпорации SoftBank здесь также не случайно, так как в рамках этой сделки SoftBank станет "ведущим дистрибьютором" платформы безопасности Dome9 в самой Японии."По мере того как корпоративное внедрение облачных хранилищ для баз данных продолжает в мире ускоряться, то соответственно растет и потребность в облачных решениях, упрощающих операции по обеспечению безопасности и соблюдению требований по ней" - так сказал г-н Масаюки Мотосима (Masayuki Motoshima), директор по развитию кибербезопасности в корпорации SoftBank. "Поэтому уверенное продвижение вперед стартапа Dome9 на корпоративном рынке ясно демонстрирует ту ценность, которую обеспечивает клиентам их технология и всё это в итоге и привело нас к решению осуществить инвестиции в этот проект".Сегодняшние новости пришли через год после того, как японская телекоммуникационная корпорация SoftBank запустила совместное предприятие в сотрудничестве с китайским технологическим гигантом Alibaba. «SB Cloud» объединяет коллективные технологии двух компаний и является предшественником нового центра обработки данных, который предоставит публичные сервисы облачных вычислений в Японии на базе Alibaba Cloud.Перевод специально для mmgp.ru

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