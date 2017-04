Oziris Специалист

Пол: Мужской Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 10.10.2009 Сообщений: 1,856 Благодарностей: 160 УГ: 0 КП: 0.082 подарки

Журналисты The Financial Times удивлены сельскохозяйственным Возрождением России



Российская Федерация переживает самый настоящий период сельскохозяйственного Возрождения, а рынок товаров таит в себе множество возможностей для иностранных инвесторов, примерно так можно перевести начало статьи газеты The Financial Times, от 19 апреля 2017 года.



После того, как весь Западный мир, во главе с США решил задушить Россию в объятиях экономических санкций, Кремль отреагировал ответными мерами, закрыв свои рынки от западных продуктов питания. Не стоит удивляться после этого тому, что местный мелкий и средний бизнес увидел для себя открытое окно возможностей для своего развития. Практически все аналитики, экономисты, финансисты и инвесторы Западного Мира сомневались в том, что страна, возглавляемая Владимиром Путиным, сможет что-то выудить для себя в этой мутной воде экономических войн. Но, как ни странно, в аграрном секторе России оптимизм оказался к месту.



В прошлом году, Российская Федерация стала самым крупным продавцом зерновых культур в мире. Из собранных на полях 119 млн тонн зерновых, на экспорт было направлено 34 миллиона тонн. Из-за возросшего производства свинины и курятины, правительству России больше не нужно было думать, где брать валюту, на импорт мясной продукции. В целом, если оценивать все сектора экономики России, то сельское хозяйство стало вторым столпом экспорта, после нефти и газа.



Благодаря растущим прибылям, российские крестьянские хозяйства всё больше инвестируют в технику, удобрения и технологии, что повлечёт за собой ещё больший рост производственных сил агропромышленного комплекса России.



Видя такие плюсы от продовольственного эмбарго, глава Министерства сельского хозяйства России Александр Ткачев попросил президента Путина продлить его ещё на десять лет. По мнению Ткачёва, Россия за эти десять лет превратится в нетто-экспортера практически по всем основным позициям сельскохозяйственной продукции.



В начале февраля, при подведении итогов работы за время действия западных экономических санкций, крестьяне отчитались о том, что смогли заместить иностранные продовольственные товары, на общую сумму в 4 млрд долларов.



В 2016 году экспорт агропромышленного сектора России достиг 17,1 млрд долларов.



специально для mmgp.ru Российская Федерация переживает самый настоящий период сельскохозяйственного Возрождения, а рынок товаров таит в себе множество возможностей для иностранных инвесторов, примерно так можно перевести начало статьи газеты The Financial Times, от 19 апреля 2017 года.После того, как весь Западный мир, во главе с США решил задушить Россию в объятиях экономических санкций, Кремль отреагировал ответными мерами, закрыв свои рынки от западных продуктов питания. Не стоит удивляться после этого тому, что местный мелкий и средний бизнес увидел для себя открытое окно возможностей для своего развития. Практически все аналитики, экономисты, финансисты и инвесторы Западного Мира сомневались в том, что страна, возглавляемая Владимиром Путиным, сможет что-то выудить для себя в этой мутной воде экономических войн. Но, как ни странно, в аграрном секторе России оптимизм оказался к месту.В прошлом году, Российская Федерация стала самым крупным продавцом зерновых культур в мире. Из собранных на полях 119 млн тонн зерновых, на экспорт было направлено 34 миллиона тонн. Из-за возросшего производства свинины и курятины, правительству России больше не нужно было думать, где брать валюту, на импорт мясной продукции. В целом, если оценивать все сектора экономики России, то сельское хозяйство стало вторым столпом экспорта, после нефти и газа.Благодаря растущим прибылям, российские крестьянские хозяйства всё больше инвестируют в технику, удобрения и технологии, что повлечёт за собой ещё больший рост производственных сил агропромышленного комплекса России.Видя такие плюсы от продовольственного эмбарго, глава Министерства сельского хозяйства России Александр Ткачев попросил президента Путина продлить его ещё на десять лет. По мнению Ткачёва, Россия за эти десять лет превратится в нетто-экспортера практически по всем основным позициям сельскохозяйственной продукции.В начале февраля, при подведении итогов работы за время действия западных экономических санкций, крестьяне отчитались о том, что смогли заместить иностранные продовольственные товары, на общую сумму в 4 млрд долларов.В 2016 году экспорт агропромышленного сектора России достиг 17,1 млрд долларов.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

__________________