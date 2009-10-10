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Выход Британии из ЕС повлияет на платежеспособность британцев по кредитам

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Выход Британии из ЕС повлияет на платежеспособность британцев по кредитам


Где-то с неделю назад я прочитал новость, к сожалению уже не помню где именно, что долги граждан США по кредитным картам достигли одного триллиона долларов. Интересно, а какова налоговая нагрузка у Британцев, особенно в свете выхода страны их состава Европейского Союза? И чем это может быть интересно? Используя обманный приём - запуск досрочных парламентских выборов, на пике популярности своей политической партии, премьер министр Британии, Тереза Мэй указывает на то, что страна не собирается искать точки соприкосновения с ЕС, а это значит, что выход будет очень жёстким. Скорее всего, это сильно отразится на экономике королевства, в том числе и на благосостоянии и платежеспособности обычных британцев.

По последним опубликованным данным, общая долговая нагрузка, которая висит на британских семьях, равняется 1,6 трлн фунтов стерлингов. То есть каждый житель Британии, в том числе и только что родившийся младенец, имеет долгов на сумму 25 тыс фунтов стерлингов. Если опираться на инфографику ниже, то видно, как рос долг британцев, превысив показатели кризисного 2008 года.



Согласно прогнозам Бюро бюджетной ответственности, долговая нагрузка британцев к 2022 году возрастёт до 2,3 трлн фунтов стерлингов. То есть, в среднем, по 85 тыс фунтов стерлингов на одну семью. Основная статья долгов - это ипотечное кредитование. И если правительство Терезы Мэй будет работать над выходом из Британии неудачно, то количество бездомных сильно прибавится.

Задолженность британских семей от располагаемого дохода в последнем квартале прошлого года составила 143 процента. До пиковых значений кризисного 2008 года ещё далековато, тогда было 160.



Растут и объёмы необеспеченных кредитных обязательств, здесь как раз числятся кредитные карты и автокредитование. В настоящий момент, объём необеспеченных кредитов по Британии достиг 200 млрд фунтов стерлингов, прирост за календарный год 11 процентов. Как отмечают журналисты The Guardian, данный показатель близок к значениям кризисного 2008 года.



По последней информации, долг британцев по кредитным картам составляет 67 млрд фунтов стерлингов, или 2,5 тыс на каждое домовладение. Более 16 млн жителей королевства имеют остаток на банковских счетах менее 100 фунтов стерлингов.

Специально для mmgp.ru
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