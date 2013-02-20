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Крупнейшая сделка в истории e-commerce: РetSmart поглощает Chewy за $3.350.000.000

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Крупнейшая сделка в истории e-commerce: РetSmart поглощает Chewy за $3.350.000.000


Крупнейшая сделка по поглощению в истории e-commerce: американская компания PetSmart поглощает Chewy за $3.350.000.000.

Одним из самых крупных ритейлеров кормов и предоставлению услуг для животных компанией PetSmart, которая располагается в Северной Америке удалось достичь договоренности о покупке интернет-магазина по продажам корма и предоставлению услуг для животных компании Chewy. По данным интернет издания Recode сумма сделки составляет 3.350.000.000 долларов США. Также источник информации называет данную сделку самой крупной в истории e-commerce.

В компании PetSmart сказали, что покупка Chewy ускорит достижение поставленных целей PetSmart, а также приведет компанию к более удобному формату обслуживания клиентов.

Согласно данным аналитического агентства 1010Data, компания Chewy занимает 51 процент рынка онлайн кормов для домашних животны.

Слияние двух организаций пойдет на пользу обеим компаниям в плане того, что они смогут расширить свои возможности и смогут предлагать свои товары и услуги как непосредственно в магазинах, так и через онлайн.

Сделку по слиянию двух компаний планируется завершить к концу 2-го квартала текущего года.

Компания Chewy продолжит предоставлять товары и услуги под своим брендом и будет существовать на рынке как "дочка" организации PetSmart. Также нынешний директор Chewy останется на своем посте.

После завершения сделки по поглощению она будет самой крупной в истории e-commerce, заявляют в источнике и там же приводится пример для сравнения, когда компанией Walmart был приобретен онлайн-ритейлер Jet.com в прошлом году за 3.000.000.000 долларов.

Компания PetSmart является одной из самых крупных торговой сетью по продаже кормов и предоставлению услуг для животных в Северной Америке. Данный ритейлер имеет более 1.500 магазинов в Америке, Канаде и Пуэрто-Рико.

Два года назад компания PetSmart получила инвестиции от частных вкладчиков во главе с инвестиционным фондом BC Partners, и на тот момент PetSmart была оценена в 8.700.000.000 долларов.

Стартап Chewy основали Райан Коэн и Майкл Дэй в 2011 году. Chewy стал одним из самых быстроразвивающихся онлайн-магазинов: в прошлом году оборот Chewy достиг 900.000.000 долларов. В штате компании трудятся более 5.000 сотрудников.

По материалам: https://vc.ru/n/petsmart-chewy

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