Крупнейшая сделка в истории e-commerce: РetSmart поглощает Chewy за $3.350.000.000

Крупнейшая сделка по поглощению в истории e-commerce: американская компания PetSmart поглощает Chewy за $3.350.000.000.
Одним из самых крупных ритейлеров кормов и предоставлению услуг для животных компанией PetSmart, которая располагается в Северной Америке удалось достичь договоренности о покупке интернет-магазина по продажам корма и предоставлению услуг для животных компании Chewy. По данным интернет издания Recode сумма сделки составляет 3.350.000.000 долларов США. Также источник информации называет данную сделку самой крупной в истории e-commerce.
В компании PetSmart сказали, что покупка Chewy ускорит достижение поставленных целей PetSmart, а также приведет компанию к более удобному формату обслуживания клиентов.
Согласно данным аналитического агентства 1010Data, компания Chewy занимает 51 процент рынка онлайн кормов для домашних животны.
Слияние двух организаций пойдет на пользу обеим компаниям в плане того, что они смогут расширить свои возможности и смогут предлагать свои товары и услуги как непосредственно в магазинах, так и через онлайн.
Сделку по слиянию двух компаний планируется завершить к концу 2-го квартала текущего года.
Компания Chewy продолжит предоставлять товары и услуги под своим брендом и будет существовать на рынке как "дочка" организации PetSmart. Также нынешний директор Chewy останется на своем посте.
После завершения сделки по поглощению она будет самой крупной в истории e-commerce, заявляют в источнике и там же приводится пример для сравнения, когда компанией Walmart был приобретен онлайн-ритейлер Jet.com в прошлом году за 3.000.000.000 долларов.
Компания PetSmart является одной из самых крупных торговой сетью по продаже кормов и предоставлению услуг для животных в Северной Америке. Данный ритейлер имеет более 1.500 магазинов в Америке, Канаде и Пуэрто-Рико.
Два года назад компания PetSmart получила инвестиции от частных вкладчиков во главе с инвестиционным фондом BC Partners, и на тот момент PetSmart была оценена в 8.700.000.000 долларов.
Стартап Chewy основали Райан Коэн и Майкл Дэй в 2011 году. Chewy стал одним из самых быстроразвивающихся онлайн-магазинов: в прошлом году оборот Chewy достиг 900.000.000 долларов. В штате компании трудятся более 5.000 сотрудников.
По материалам: https://vc.ru/n/petsmart-chewy