Beecoi - beecoi.com



старт 17.04.2017 PerfectMoney Верифицирован, 0.6 Trust Score point(s) Payeer AdvCash



языки: EN







Описание:



Цитата: Инвестируйте сегодня в инновационные продукты, основанные на ферменте пчел. Программа «Beecoi - инвестиции в здоровье» - это проект компании Fitzviliams Advisors LP Scotland. Целью проекта является привлечение инвестиций в производство ряда уникальных биологических продуктов, разработка которых осуществлялась при прямом финансировании и участии Fitzwilliams. Fitzwilliams Advisors LP - одна из ведущих компаний в Шотландии, специализирующаяся на инвестициях и управлении высокотехнологичными коммерческими проектами. Лидирующее положение компании принесла стратегия инвестиций в развитие и производство сырья для предприятий, производящих биологически активные добавки и косметику. Инвест планы:



0.5-4.55% в день 10-90 дней (+первоначальный вклад)



TEST

0.5% DAILY FOR 10 DAYS

Minimum: $10

Maximum:Unlimited

Principal Back

Referral - 0%



START

1.5% DAILY FOR 15 DAYS

Minimum: $30

Maximum: $100

Principal Back

1 Level Referral - 3%

2 Level Referral - 2%



SPECIAL

50% PAYMENT AFTER 30 DAYS

Minimum: $50

Maximum: $1500

Principal Back

1 Level Referral - 10%



LIGHT

2% DAILY FOR 30 DAYS

Minimum: $100

Maximum: $500

Principal Back

1 Level Referral - 7%

2 Level Referral - 3%

3 Level Referral - 2%



LONG

105% PAYMENT AFTER 45 DAYS

Minimum: $200

Maximum: $2000

Principal Back

1 Level Referral - 3%



BASIC

3.5% DAILY FOR 60 DAYS

Minimum: $500

Maximum: $5000

Principal Back

1 Level Referral - 15%

2 Level Referral - 5%

3 Level Referral - 5%

4 Level Referral - 5%

5 Level Referral - 5%



PRO

4.5% DAILY FOR 90 DAYS

Minimum: $5000

Maximum: $10000

Principal Back

1 Level Referral - 25%

2 Level Referral - 10%

3 Level Referral - 5%

4 Level Referral - 5%

5 Level Referral - 5%



VIP

5% DAILY FOR 70 DAYS

Minimum: $8000

Maximum:Unlimited

Principal Include

1 Level Referral - 50%

2 Level Referral - 7%

3 Level Referral - 7%

4 Level Referral - 7%

5 Level Referral - 7%

6 Level Referral - 7%

7 Level Referral - 7%





депозит:



19.04.17 14:31 Transfer Sent Payment: 150.00 USD to account U14851327 from U1294xxx. Batch: 173281050. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 58, all-hyips.info.



подробности:



Минимальный вклад: 10$

Максимальный вклад: не ограничен

Выплаты: инстантом

Скрипт: H-Script Этот проект работает на лицензионном скрипте H-SCRIPTS.COM

Особенности: SSL +



Name Server: ns11.koddos.com

Name Server: ns12.koddos.com



Registrar URL: namecheap.com

Updated Date: 2017-03-29T10:54:11.00Z

Creation Date: 2017-03-12T18:00:14.00Z

Registrar Registration Expiration Date: 2021-03-12T18:00:14.00Z



