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Нужна консультация по банку "финансы и кредит"

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Старый Сегодня, 17:37
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 12.10.2014
Сообщений: 9
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Нужна консультация по банку "финансы и кредит"
Кто подскажет, что делать в такой ситуации:Получил смс от UCG-UA (коллекторов),на прошлой и этой неделе,что я являюсь должником банка "финансы и кредит" и должен якобы им 280 грн.
У меня был депозит у них в 14-15 годах. О котором я и думать забыл.
По нему я получил свои деньги из ФГВФО после введения временной администрации в 15 году.
Позвонил в UCG-UA, те отослали в "финансы и кредит", там говорят что счет не был якобы закрыт и к нему была подключена услуга смс банкинга, по которой и накапал якобы долг. Оплатите типа долг.
Никаких смс я не получал от них о необходимости закрыть счет.
И как я мог закрыть счет, если все отделения в харькове закрыли после введения временной администрации.
Подскажите платить этим гнидам, или нет, и чем мне грозит неуплата по этому высосанному из пальца долгу?
__________________
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Последний раз редактировалось Goichi_Hosoda; Сегодня в 17:41.
Goichi_Hosoda вне форума  
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