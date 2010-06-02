Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Evolving Investment Limited - evolvinginvestment.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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#1
HyipClub.Club
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Аватар $ROLEX$
 
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Инвестирую в: HYIP
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УГ: 8
КП: 0.491
подарки
Evolving Investment Limited - evolvinginvestment.com
Я не админ и админа не знаю!

Новый проект: Evolving Investment Limited
Легенда

Перевод с Google: (RU)

Старт 19.04.2017

Цитата:
НАШЕ ВВЕДЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Развивающийся Инвестиционный Лимитед , Зарегистрированной В Соединенном Королевстве Компании, Является Международное Управление Активами И Инвестиционная Компания, Которая Предлагает Частным Лицам И Группам Возможность Участвовать В Некоторых Из Самых Захватывающих Глобальных Инвестиций. Наша Команда Собрала Портфель Возможностей, Которые Предоставляет Весьма Прибыльной Отдачи От Инвестиций. Ключ К Нашему Долгосрочному Финансовому Успеху Упорно Трудится, Чтобы Выявлять И Развивать Возможности Создания Множественных Потоков Дохода. Сохранение Многообразия И Создания Условий По Всему Миру, Что Делает Развивающийся Инвестиционный Ограниченным Успехом.

В настоящее время мы работаем над проектами в одном из самых интересных отраслей с операциями на мировых рынках как мультивалютный Forex, золото и акции, товары, добычи Криптовалют. Мы Также Торговля На Рынке Криптовалют, На Сегодняшний День Он Является Наиболее Популярным На Рынке.

Мы Предоставляем Сервис, Который Базируется На Порядочности И Полностью Прозрачный. Наши Методы Инвестиций Являются Уникальными. Мы Используем Передовые Технологии И Торговля Разнообразными Валютными Парами. С простым и логичным инвестиционные планы сопровождается высокой и стабильной прибыли, это упростит думаем о онлайн Инвестиционный мир и помочь людям сделать более легко в это деньги.Наиболее Важным Аспектом Наших Инвестиций, Которые Варьируются От Низких, Средних И Высоких Доходов Основаны На Том, Что Наши Основные Инвестиции Всегда Гарантировано.

Криптовалюта-Это Реальный Экономический Прорыв, Который Произвел Революцию В Мире Электронных Валют И Формируется Уникальная И Неуязвимым Денежной Системы. Миллионы Людей Во Всем Мире Занимаются Усовершенствованием Цифровых Валют И Инвестирование В Криптовалюты. Многолетняя Практика Принесла Не Только Опыт, Но И Точные Знания О Том, Как Лучше Использовать Имеющиеся Навыки Для Достижения Прогнозируемых Высоких Урожаев С Минимальными Рисками Путем Инвестирования Высокотехнологичных Решений. Все Больше И Больше Людей По Всему Миру Слышали О Возможности Заработка, Связанные С Криптовалютами. Однако Трейдинг-Это Не Хобби - Это Профессия.

Планы


-Принимают: Perfectmoney (верифиц.), Bitcoin, Payeer, Advcash (верифиц.)
-ДДОС Защита - DDoS-GUARD
-SSL - Geo Trust EV SSL CA - G4
-Выделенный сервер
-Домен - на 5 Лет
-Реф программа - 6%-3%
-Скрипт - GoldCoders
-Выплаты - Инстант

Whois

Цитата:
DOMAIN INFORMATION
Domain:evolvinginvestment.com
Registrar:FASTDOMAIN, INC.
Registration Date:2016-12-16
Expiration Date:2018-12-16
Updated Date:2017-04-15
Status:clientTransferProhibited
Name Servers:ns1.bluehost.com
ns2.bluehost.com
Цитата:
Check GoldCoders' HYIP Manager License
evolvinginvestment.com - Licensed


Мой депозит!

Цитата:
04.19.17 14:43; Sent Payment: -50.00 USD to account U13717754 from U*. Batch: 173282276. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to evolvinginvestment.com User ROLEX.

Хорошего Дня!
__________________


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Последний раз редактировалось $ROLEX$; Сегодня в 17:38.
$ROLEX$ на форуме  
Старый Сегодня, 17:40
#2
Мастер
 
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Re: Evolving Investment Limited - evolvinginvestment.com
А правила для ТСов прочитать. И напечатать , а не картинки планов выложить.
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Andrey Igoshin на форуме  
Старый Сегодня, 17:41
#3
Топ Мастер
 
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Re: Evolving Investment Limited - evolvinginvestment.com
ну для листинга самое то, а вот для реальных депов - полное г...

добавлено через 1 минуту
ps ну и схостингом за полтишок пусть админ сам играет
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Последний раз редактировалось Vovan356; Сегодня в 17:42. Причина: Добавлено сообщение
Vovan356 на форуме  
Старый Сегодня, 17:51
#4
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Re: Evolving Investment Limited - evolvinginvestment.com
Цитата:
Сообщение от $ROLEX$ Посмотреть сообщение
Планы
На сайте первый план на 60 рабочих дней:



А это уже какой-то унылый низкопроц получается



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Старый Сегодня, 17:54
#5
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Re: Evolving Investment Limited - evolvinginvestment.com
ну если уж не низкопроц, то точно не фаст!
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Старый Сегодня, 17:59
#6
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Цитата:
Сообщение от HYIP-Killer2016 Посмотреть сообщение
А это уже какой-то унылый низкопроц получается
И в ФАКе тоже написано что деп включен, так что не тот раздел
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