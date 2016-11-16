Стартап Zivver привлек €3 млн, чтобы помочь компаниям уменьшить риск утечки данных

Голландский стартап ZIVVER получил инвестиции в размере $3 млн от венчурного инвестора henQ. Программное обеспечение ZIVVER позволяет организациям и частным лицам отправлять электронную почту, обмениваться сообщениями и обмениваться очень большими файлами в безопасной среде. Программное обеспечение помогает людям уменьшить риски, связанные с конфиденциальной информацией, и помогает предотвратить утечку данных. Основанная в 2015 году, ZIVVER предоставляет пользователям активную поддержку, предоставляя целенаправленные предупреждения и применяя простые меры безопасности.
Главный исполнительный директор ZIVVER Рик Гууд пояснил: "Большинство утечек данных вызваны человеческой ошибкой. Именно поэтому ZIVVER предупреждает пользователей еще до того, как они нажмут кнопку отправки. Это уникальное и необходимое решение в наше время киберпреступности."
Закон о защите личных данных Нидерландов был ужесточен в 2016 году, что обязывает организации сообщать об утечках данных. В 2016 году организации сообщили о шести тысячах утечек в управление по защите данных Нидерландов, что соответствует примерно 20 утечкам в день. Единственная утечка данных может включать детали тысяч людей. Поскольку почти 40% всех утечек данных поступают от организаций здравоохранения и государственного сектора, сюда относятся медицинские и другие конфиденциальные данные, такие как номера обслуживания граждан. Более строгое законодательство о конфиденциальности будет внедряться во всем Европейском Союзе, начиная с мая 2018 года, в результате чего будут начисляться штрафы за неспособность защитить данные личного характера до 4% дохода компании. Добавьте к этому ущерб репутации компании.
Организации, в том числе многие в секторе здравоохранения, в настоящее время используют обычные почтовые серверы, бесплатные чаты и онлайн-услуги передачи файлов в массовом масштабе. Хотя они могут быть просты в использовании, ZIVVER утверждает, что они не защищены.
Ян Андриссен, ассоциированный партнер henQ, заявил:
"Утечки данных представляют серьезную угрозу для организаций, работающих с конфиденциальными данными. ZIVVER обеспечивает безопасную альтернативу, которая удобна для пользователя. Это означает, что компания вполне может стать основным поставщиком безопасной связи".
Амстердамский стартап ZIVVER планирует использовать инвестиции для дальнейшей оптимизации своего программного обеспечения как услуги (SAAS). Основной целью команды ZIVVER является расширение клиентской базы в больничном, гериатрическом, психиатрическом обслуживании и социальной сфере голландских муниципалитетов. Компания также рассматривает возможности для дальнейшего роста в Европе и изучает новые рынки, такие как индустрия финансовых услуг. Всего за два года стартап значительно вырос благодаря более ранним инвестициям ангельских инвесторов в сектор здравоохранения. Команда стартапа теперь состоит из более двадцати профессионалов и сумела привлечь десятки клиентов, включая GGZ Rivierduinen, больницу St. Jans Gasthuis и муниципалитет Gooise Meren.
Перевод специально для mmgp.ru