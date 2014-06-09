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Самарцы! Всех прошу в эту ветку
| Знакомства и встречи россиян
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Сегодня, 18:19
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Сегодня, 17:17
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#1
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Интересующийся
Возраст: 25
Регистрация: 19.04.2017
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
УГ: 0
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Самарцы! Всех прошу в эту ветку
Пишем сюда, форумчане все кто из славного города на Волге!
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Сегодня, 18:19
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