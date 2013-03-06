Сайты, программы, краны, схемы и другие способы заработка криптовалют Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 18:19 Сегодня, 18:19 Сегодня, 17:02 #1 erema72

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 06.03.2013 Сообщений: 1 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000 SmartPlay.tech: каждый игрок – партнер



О Проекте



Мы запустили бета-версию игры «Европейская рулетка» на смарт-контракте Ethereum. Мы постарались сделать игру максимально функциональной и полноценной:



Определение случайного числа и выплата выигрыша полностью автоматизированы и управляются смарт-контрактом;

Поддерживаются многочисленные сложные типы ставок, такие как Corner, Split, Sixline и т.д.;

Поддерживаются мультиставки: за один ход игрок может поставить до 64 ставок на разные поля;

Исходный код смарт-контракта доступен на GitHub;

Для игры требуется расширение Metamask для браузера Google Chrome browser.

;

Игра доступна как в основной сети (Mainnet), так и в тестовой сети (Testnet) Ethereum. При регистрации в Metamask пользователь бесплатно получает несколько монет ETH для Testnet и может протестировать игру.

Базовое преимущество перед игроком (House Edge) составляет 2.7%. Таким образом, каким бы идеальным ни был игрок и какие стратегии ни использовал бы, на дистанции казино всегда будет в плюсе на 2.7%. Эффективная работа казино без базового преимущества невозможна, т.к. именно эта цифра гарантирует, что казино не может быть атаковано злоумышленниками и никогда не придет к банкротству.



Более подробная информация о проекте на нашем сайте.









Планы Развития



Наши ближайшие планы развития:



разместить платные рекламные анонсы и баннеры на интернет-ресурсах тематик «азартные игры» и «криптовалюты»; ✔

привлечь первых игроков для тестирования и игры на сайте; ✔

всесторонне протестировать функционал игры; ✔

сократить время генерации случайного числа до 30-60 секунд и обеспечить более комфортную игру; ✔

организовать систему «баунти» для первичного продвижения игры; ✔

организовать и провести ICO; ✔

провести первые выплаты дивидендов держателям токена RLT; ✔

запустить многоуровневую партнерскую программу, обеспечивающую постоянный приток новых игроков;

реализовать легкий вход для игроков без дополнительных расширений и плагинов;

запустить многоуровневую партнерскую программу, обеспечивающую постоянный приток новых игроков;

создать анимированный 3D дизайн с визуальными и звуковыми эффектами;

привлечь 3000 игроков на сайт рулетки;

разработать интересную бонусную систему с бездепозитными бонусами и фриспинами.



Читайте подробнее о наших планах.









Бонусы за Игру



Совершая любую ставку в нашей игре вы автоматически становитесь нашим партнером, т.е. совладельцем игры!

0.5 - 3.0% от суммы ставки моментально перечисляются на Ethereum-адрес игрока в виде токенов RLT. Объем вознаграждения определяется данной таблицей:



Период тестирования 14.03.2017 - 21.03.2017 3%

Период тестирования 22.03.2017 - 29.03.2017 2.5%

Период тестирования 30.03.2017 - 06.04.2017 2%

Период тестирования 07.04.2017 - 14.04.2017 1.5%

после 15.04.2017 0.5%



В дальнейшем токены можно продать на биржах или хранить у себя и получать регулярные дивиденды от дохода проекта.









Токены RLT



Первоначальное количество токенов: 10 000 000 RLT

Первоначальная стоимость токена: 1 RLT = 0.0015 ETH



Существует несколько способов получения токенов:



играть в рулетку и получать токены за каждую ставку;

оказать помощь в тестировании, развитии и продвижении проекта («баунти»);

приобрести токены на ICO;

привлечь игроков по партнерской программе;

приобрести на бирже.











Дивиденды держателям токенов



Честная система выплаты дивидендов:



100% дохода проекта распределяется между всеми держателями токенов, владеющим как минимум 1 000 RLT. Ограничение связано с тем, что при малом количестве токенов комиссия за транзакцию может превышать размер дивидендов.

Распределение происходит при накоплении дохода минимум 50 ETH в игровом контракте. Ежедневно в 12:00 GMT контракт осуществляет проверку баланса системы и в случае, если он превышает 300 ETH, начинается автоматическое распределение дивидендов.

Параметры 1 000 RLT и 50 ETH будут постепенно изменяться по мере развития проекта. Количество токенов для участия в распределении будет уменьшаться, а сумма дохода для распределения увеличиваться



На данный момент проведено уже четыре выплаты дивидендов на сумму более 200 ETH.



Более детальная информация о распределении дивидендов.









Партнерская Программа (в разработке)



Создайте свою партнерскую ссылку и размещайте её на форумах, в чатах, социальных сетях, отправляйте друзьям и знакомым.

Каждый, кто перешел по вашей ссылке и совершил хотя бы одну игру, закрепляется за вами навсегда.

Вознаграждение не зависит от того, выигрывает или проигрывает приведенный вами игрок. Вы гарантированно получаете 0.1 - 0.5% от всех его ставок. (о точном объеме вознаграждения будет сообщено дополнительно).



Более подробная информация о партнерской программе.









ICO (Краудсейл)



10 апреля 2017 года, в 15:00 по московскому времени, завершился трехдневный краудсейл платформы SmartPlay.tech, в ходе которого было собрано 2873.592 ETH, что примерно составило 126 150$ по курсу на 10.04.2017. Количество распроданных токенов 1 874 170. Основатели считают ICO состоявшимся, так как всего за первый день продаж удалось собрать планируемую сумму 100 000 $.



Мы учитываем негативный опыт других ICO, в которых инвесторы не получили того, что ожидалось. Поэтому в рамках краудсейла нами были поставлены и достигнуты реалистичные цели по сбору средств для конкретных прозрачных задач, направленных на результат.





Собранные средства будут распределены следующим образом:



60% – будет выделено на запуск развернутой рекламной кампании по продвижению игрового проекта;

20% – планируется потратить на доработку существующей версии Европейской рулетки и запуск новых версий игры;

20% – средств будет распределено для выплаты вознаграждений разработчикам и первичным инвесторам платформы.



Успешно завершившееся ICO показало наличие у игроков и инвесторов большого интереса к платформе SmartPlay.tech.

Основываясь на результатах краудсейла, основатели проекта анонсируют план по развитию на ближайший месяц, который включает в себя:



- запуск рекламной кампании игры в интернете и привлечение минимум 3 000 новых игроков;

- запуск многоуровневой партнерской программы, обеспечивающей постоянный приток новых игроков;

- обеспечение достойного уровень дивидендов для держателей токенов RLT;

- вывод токена RLT на криптовалютные биржи;

- разработка и запуск системы голосования для владельцев токена RLT, позволяющей принимать решения о развитии и продвижении игры;

- запуск анимированного 3D дизайна игры;

- разработка и запуск нескольких дополнительных версий рулетки с различным уровнем ставок и набором функций («Американская рулетка», «Русская рулетка»).





SmartPlay.tech предлагает всем тем, кто не успел поучаствовать в ICO или желает сделать дополнительные приобретения, покупку токена RLT по цене 0.0018 ETH до момента выхода монеты на биржу.



добавлено через 4 минуты

Я не админ, сам играю там, ну и помогаю продвигать проект. Всё работает на смарт контрактах, платят выигрыши мгновенно, и поддержка реагирует оперативно.



добавлено через 10 минут

RLT-токены на которые переводят дивиденты уже на бирже!!! Команда SmartPlay.tech представляет первый игровой проект платформыО ПроектеМы запустили бета-версию игры «Европейская рулетка» на смарт-контракте Ethereum. Мы постарались сделать игру максимально функциональной и полноценной:Определение случайного числа и выплата выигрыша полностью автоматизированы и управляются смарт-контрактом;Поддерживаются многочисленные сложные типы ставок, такие как Corner, Split, Sixline и т.д.;Поддерживаются мультиставки: за один ход игрок может поставить до 64 ставок на разные поля;Исходный код смарт-контракта доступен на GitHub;Для игры требуется расширение Metamask для браузера Google Chrome browser.Игра доступна как в основной сети (Mainnet), так и в тестовой сети (Testnet) Ethereum. При регистрации в Metamask пользователь бесплатно получает несколько монет ETH для Testnet и может протестировать игру.Базовое преимущество перед игроком (House Edge) составляет 2.7%. Таким образом, каким бы идеальным ни был игрок и какие стратегии ни использовал бы, на дистанции казино всегда будет в плюсе на 2.7%. Эффективная работа казино без базового преимущества невозможна, т.к. именно эта цифра гарантирует, что казино не может быть атаковано злоумышленниками и никогда не придет к банкротству.Более подробная информация о проекте на нашем сайте.Планы РазвитияНаши ближайшие планы развития:разместить платные рекламные анонсы и баннеры на интернет-ресурсах тематик «азартные игры» и «криптовалюты»; ✔привлечь первых игроков для тестирования и игры на сайте; ✔всесторонне протестировать функционал игры; ✔сократить время генерации случайного числа до 30-60 секунд и обеспечить более комфортную игру; ✔организовать систему «баунти» для первичного продвижения игры; ✔организовать и провести ICO; ✔провести первые выплаты дивидендов держателям токена RLT; ✔запустить многоуровневую партнерскую программу, обеспечивающую постоянный приток новых игроков;реализовать легкий вход для игроков без дополнительных расширений и плагинов;запустить многоуровневую партнерскую программу, обеспечивающую постоянный приток новых игроков;создать анимированный 3D дизайн с визуальными и звуковыми эффектами;привлечь 3000 игроков на сайт рулетки;разработать интересную бонусную систему с бездепозитными бонусами и фриспинами.Читайте подробнее о наших планах.Бонусы за ИгруСовершая любую ставку в нашей игре вы автоматически становитесь нашим партнером, т.е. совладельцем игры!0.5 - 3.0% от суммы ставки моментально перечисляются на Ethereum-адрес игрока в виде токенов RLT. Объем вознаграждения определяется данной таблицей:Период тестирования 14.03.2017 - 21.03.2017 3%Период тестирования 22.03.2017 - 29.03.2017 2.5%Период тестирования 30.03.2017 - 06.04.2017 2%Период тестирования 07.04.2017 - 14.04.2017 1.5%после 15.04.2017 0.5%В дальнейшем токены можно продать на биржах или хранить у себя и получать регулярные дивиденды от дохода проекта.Токены RLTПервоначальное количество токенов: 10 000 000 RLTПервоначальная стоимость токена: 1 RLT = 0.0015 ETHСуществует несколько способов получения токенов:играть в рулетку и получать токены за каждую ставку;оказать помощь в тестировании, развитии и продвижении проекта («баунти»);приобрести токены на ICO;привлечь игроков по партнерской программе;приобрести на бирже.Дивиденды держателям токеновЧестная система выплаты дивидендов:100% дохода проекта распределяется между всеми держателями токенов, владеющим как минимум 1 000 RLT. Ограничение связано с тем, что при малом количестве токенов комиссия за транзакцию может превышать размер дивидендов.Распределение происходит при накоплении дохода минимум 50 ETH в игровом контракте. Ежедневно в 12:00 GMT контракт осуществляет проверку баланса системы и в случае, если он превышает 300 ETH, начинается автоматическое распределение дивидендов.Параметры 1 000 RLT и 50 ETH будут постепенно изменяться по мере развития проекта. Количество токенов для участия в распределении будет уменьшаться, а сумма дохода для распределения увеличиватьсяНа данный момент проведено уже четыре выплаты дивидендов на сумму более 200 ETH.Более детальная информация о распределении дивидендов.Партнерская Программа (в разработке)Создайте свою партнерскую ссылку и размещайте её на форумах, в чатах, социальных сетях, отправляйте друзьям и знакомым.Каждый, кто перешел по вашей ссылке и совершил хотя бы одну игру, закрепляется за вами навсегда.Вознаграждение не зависит от того, выигрывает или проигрывает приведенный вами игрок. Вы гарантированно получаете 0.1 - 0.5% от всех его ставок. (о точном объеме вознаграждения будет сообщено дополнительно).Более подробная информация о партнерской программе.ICO (Краудсейл)10 апреля 2017 года, в 15:00 по московскому времени, завершился трехдневный краудсейл платформы SmartPlay.tech, в ходе которого было собрано 2873.592 ETH, что примерно составило 126 150$ по курсу на 10.04.2017. Количество распроданных токенов 1 874 170. Основатели считают ICO состоявшимся, так как всего за первый день продаж удалось собрать планируемую сумму 100 000 $.Мы учитываем негативный опыт других ICO, в которых инвесторы не получили того, что ожидалось. Поэтому в рамках краудсейла нами были поставлены и достигнуты реалистичные цели по сбору средств для конкретных прозрачных задач, направленных на результат.Собранные средства будут распределены следующим образом:60% – будет выделено на запуск развернутой рекламной кампании по продвижению игрового проекта;20% – планируется потратить на доработку существующей версии Европейской рулетки и запуск новых версий игры;20% – средств будет распределено для выплаты вознаграждений разработчикам и первичным инвесторам платформы.Успешно завершившееся ICO показало наличие у игроков и инвесторов большого интереса к платформе SmartPlay.tech.Основываясь на результатах краудсейла, основатели проекта анонсируют план по развитию на ближайший месяц, который включает в себя:- запуск рекламной кампании игры в интернете и привлечение минимум 3 000 новых игроков;- запуск многоуровневой партнерской программы, обеспечивающей постоянный приток новых игроков;- обеспечение достойного уровень дивидендов для держателей токенов RLT;- вывод токена RLT на криптовалютные биржи;- разработка и запуск системы голосования для владельцев токена RLT, позволяющей принимать решения о развитии и продвижении игры;- запуск анимированного 3D дизайна игры;- разработка и запуск нескольких дополнительных версий рулетки с различным уровнем ставок и набором функций («Американская рулетка», «Русская рулетка»).SmartPlay.tech предлагает всем тем, кто не успел поучаствовать в ICO или желает сделать дополнительные приобретения, покупку токена RLT по цене 0.0018 ETH до момента выхода монеты на биржу.Я не админ, сам играю там, ну и помогаю продвигать проект. Всё работает на смарт контрактах, платят выигрыши мгновенно, и поддержка реагирует оперативно.RLT-токены на которые переводят дивиденты уже на бирже!!! https://etherdelta.github.io/#0xcced...3740be4d48-ETH

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__________________ Последний раз редактировалось erema72; Сегодня в 17:12 . Причина: Добавлено сообщение Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 18:19 Сегодня, 18:19 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

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