Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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SmartPlay.tech: каждый игрок – партнер

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Старый Сегодня, 17:02
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
SmartPlay.tech: каждый игрок – партнер
Команда SmartPlay.tech представляет первый игровой проект платформы

О Проекте

Мы запустили бета-версию игры «Европейская рулетка» на смарт-контракте Ethereum. Мы постарались сделать игру максимально функциональной и полноценной:

Определение случайного числа и выплата выигрыша полностью автоматизированы и управляются смарт-контрактом;
Поддерживаются многочисленные сложные типы ставок, такие как Corner, Split, Sixline и т.д.;
Поддерживаются мультиставки: за один ход игрок может поставить до 64 ставок на разные поля;
Исходный код смарт-контракта доступен на GitHub;
Для игры требуется расширение Metamask для браузера Google Chrome browser.
;
Игра доступна как в основной сети (Mainnet), так и в тестовой сети (Testnet) Ethereum. При регистрации в Metamask пользователь бесплатно получает несколько монет ETH для Testnet и может протестировать игру.
Базовое преимущество перед игроком (House Edge) составляет 2.7%. Таким образом, каким бы идеальным ни был игрок и какие стратегии ни использовал бы, на дистанции казино всегда будет в плюсе на 2.7%. Эффективная работа казино без базового преимущества невозможна, т.к. именно эта цифра гарантирует, что казино не может быть атаковано злоумышленниками и никогда не придет к банкротству.

Более подробная информация о проекте на нашем сайте.




Планы Развития

Наши ближайшие планы развития:

разместить платные рекламные анонсы и баннеры на интернет-ресурсах тематик «азартные игры» и «криптовалюты»; ✔
привлечь первых игроков для тестирования и игры на сайте; ✔
всесторонне протестировать функционал игры; ✔
сократить время генерации случайного числа до 30-60 секунд и обеспечить более комфортную игру; ✔
организовать систему «баунти» для первичного продвижения игры; ✔
организовать и провести ICO; ✔
провести первые выплаты дивидендов держателям токена RLT; ✔
запустить многоуровневую партнерскую программу, обеспечивающую постоянный приток новых игроков;
реализовать легкий вход для игроков без дополнительных расширений и плагинов;
запустить многоуровневую партнерскую программу, обеспечивающую постоянный приток новых игроков;
создать анимированный 3D дизайн с визуальными и звуковыми эффектами;
привлечь 3000 игроков на сайт рулетки;
разработать интересную бонусную систему с бездепозитными бонусами и фриспинами.

Читайте подробнее о наших планах.




Бонусы за Игру

Совершая любую ставку в нашей игре вы автоматически становитесь нашим партнером, т.е. совладельцем игры!
0.5 - 3.0% от суммы ставки моментально перечисляются на Ethereum-адрес игрока в виде токенов RLT. Объем вознаграждения определяется данной таблицей:

Период тестирования 14.03.2017 - 21.03.2017 3%
Период тестирования 22.03.2017 - 29.03.2017 2.5%
Период тестирования 30.03.2017 - 06.04.2017 2%
Период тестирования 07.04.2017 - 14.04.2017 1.5%
после 15.04.2017 0.5%

В дальнейшем токены можно продать на биржах или хранить у себя и получать регулярные дивиденды от дохода проекта.




Токены RLT

Первоначальное количество токенов: 10 000 000 RLT
Первоначальная стоимость токена: 1 RLT = 0.0015 ETH

Существует несколько способов получения токенов:

играть в рулетку и получать токены за каждую ставку;
оказать помощь в тестировании, развитии и продвижении проекта («баунти»);
приобрести токены на ICO;
привлечь игроков по партнерской программе;
приобрести на бирже.





Дивиденды держателям токенов

Честная система выплаты дивидендов:

100% дохода проекта распределяется между всеми держателями токенов, владеющим как минимум 1 000 RLT. Ограничение связано с тем, что при малом количестве токенов комиссия за транзакцию может превышать размер дивидендов.
Распределение происходит при накоплении дохода минимум 50 ETH в игровом контракте. Ежедневно в 12:00 GMT контракт осуществляет проверку баланса системы и в случае, если он превышает 300 ETH, начинается автоматическое распределение дивидендов.
Параметры 1 000 RLT и 50 ETH будут постепенно изменяться по мере развития проекта. Количество токенов для участия в распределении будет уменьшаться, а сумма дохода для распределения увеличиваться

На данный момент проведено уже четыре выплаты дивидендов на сумму более 200 ETH.

Более детальная информация о распределении дивидендов.




Партнерская Программа (в разработке)

Создайте свою партнерскую ссылку и размещайте её на форумах, в чатах, социальных сетях, отправляйте друзьям и знакомым.
Каждый, кто перешел по вашей ссылке и совершил хотя бы одну игру, закрепляется за вами навсегда.
Вознаграждение не зависит от того, выигрывает или проигрывает приведенный вами игрок. Вы гарантированно получаете 0.1 - 0.5% от всех его ставок. (о точном объеме вознаграждения будет сообщено дополнительно).

Более подробная информация о партнерской программе.




ICO (Краудсейл)

10 апреля 2017 года, в 15:00 по московскому времени, завершился трехдневный краудсейл платформы SmartPlay.tech, в ходе которого было собрано 2873.592 ETH, что примерно составило 126 150$ по курсу на 10.04.2017. Количество распроданных токенов 1 874 170. Основатели считают ICO состоявшимся, так как всего за первый день продаж удалось собрать планируемую сумму 100 000 $.

Мы учитываем негативный опыт других ICO, в которых инвесторы не получили того, что ожидалось. Поэтому в рамках краудсейла нами были поставлены и достигнуты реалистичные цели по сбору средств для конкретных прозрачных задач, направленных на результат.


Собранные средства будут распределены следующим образом:

60% – будет выделено на запуск развернутой рекламной кампании по продвижению игрового проекта;
20% – планируется потратить на доработку существующей версии Европейской рулетки и запуск новых версий игры;
20% – средств будет распределено для выплаты вознаграждений разработчикам и первичным инвесторам платформы.

Успешно завершившееся ICO показало наличие у игроков и инвесторов большого интереса к платформе SmartPlay.tech.
Основываясь на результатах краудсейла, основатели проекта анонсируют план по развитию на ближайший месяц, который включает в себя:

- запуск рекламной кампании игры в интернете и привлечение минимум 3 000 новых игроков;
- запуск многоуровневой партнерской программы, обеспечивающей постоянный приток новых игроков;
- обеспечение достойного уровень дивидендов для держателей токенов RLT;
- вывод токена RLT на криптовалютные биржи;
- разработка и запуск системы голосования для владельцев токена RLT, позволяющей принимать решения о развитии и продвижении игры;
- запуск анимированного 3D дизайна игры;
- разработка и запуск нескольких дополнительных версий рулетки с различным уровнем ставок и набором функций («Американская рулетка», «Русская рулетка»).


SmartPlay.tech предлагает всем тем, кто не успел поучаствовать в ICO или желает сделать дополнительные приобретения, покупку токена RLT по цене 0.0018 ETH до момента выхода монеты на биржу.

добавлено через 4 минуты
Я не админ, сам играю там, ну и помогаю продвигать проект. Всё работает на смарт контрактах, платят выигрыши мгновенно, и поддержка реагирует оперативно.

добавлено через 10 минут
RLT-токены на которые переводят дивиденты уже на бирже!!! https://etherdelta.github.io/#0xcced...3740be4d48-ETH
__________________
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Последний раз редактировалось erema72; Сегодня в 17:12. Причина: Добавлено сообщение
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