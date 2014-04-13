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Регина Тодоренко прокомментировала громкий скандал с «Орлом и Решкой»

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Старый Сегодня, 16:56
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.03.2017
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Благодарностей: 4
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Регина Тодоренко прокомментировала громкий скандал с «Орлом и Решкой»
Во время своей поездки в Новосибирск для встречи с поклонниками Регина Тодоренко дала интервью изданию «ВашГород.ру». Журналисты поинтересовались у нее работой «золотой карты», помогающей ведущим «Орла и Решки» прожить в городе, который они посетили, дорого и богато.
На вопрос Регина ответила заверением, что никакого бюджета бы не хватило у программы, чтобы обеспечивать ведущим такую шикарную жизнь. «Чаще всего дорогие гостиницы даются нам по бартеру, и мы снимаем в них не двое суток, а всего лишь три часа… Ночует же вся наша съемочная группа в гостиницах за 100 долларов. Спонсоры у передачи, конечно же, есть. Эти люди и помогают нам «богатствовать»».
После выхода интервью продюсер шоу заявила, что за распространение внутренних правил программы ее ждут санкции от руководителей проекта. На своей странице в Instagram Регина оправдалась за излишнюю болтливость тем, что поклонники неправильно поняли и она их дезинформировала.

"Ребята , сколько людей, столько и мнений. Каждый из нас может ошибиться, что-то додумать, вырвать из контекста , особенно это касается СМИ. Я не являюсь продюсером проекта и не знаю, как формируются бюджеты. В моих руках золотая карта, которая даёт мне огромные возможности. Даже ведущие не знают , сколько на ней ДЕНЕГ. Недавно в Новосибирске я давала интервью о том, как работает наша золотая карта, о том, что это символ богатства и те люди, у которых она есть , могут позволить себе абсолютно ВСЕ!!!!! В некоторых, повторюсь в некоторых случаях действительно бывают моменты , когда приходится очень быстро снимать в отелях или ресторанах, потому что за один день нам нужно побывать в 10 местах одновременно. Мы просто физически не успеваем пожить в клевых номерах, а очень хочется, но сроки съёмок слишком сжаты. У нас ведь есть всего лишь один викенд. Наша большая команда создаёт волшебство, и я горжусь , что являюсь частью этой команды. Но всех организационных моментов я знать не могу, а могу только предполагать , как наши трудяги-продюсеры ищут интересные локации, развлечения и на каких условиях договариваются. Я приношу свои извинения всей команде #ОрелиРешка , каналу ПЯТНИЦА, каналу ИНТЕР за то , что дезинформировала поклонников."
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dbchange на форуме  
Старый Сегодня, 16:59
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 179
Благодарностей: 22
УГ: 0
КП: 0.063
Re: Регина Тодоренко прокомментировала громкий скандал с «Орлом и Решкой»
Только вчера читал новость от туристов, что они якобы разоблачали "Орел и Решка". Удивляюсь с тех людей, кто действительно считал, что они тратят 10к$ на 2 ночи в отеле)

2017 начался с разоблачений. Подобная ситуация и с Битвой Экстрасенсов.
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