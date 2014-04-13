dbchange Интересующийся

Пол: Мужской Регистрация: 08.03.2017 Сообщений: 63 Благодарностей: 4 УГ: 0 КП: 0.000

Регина Тодоренко прокомментировала громкий скандал с «Орлом и Решкой» Во время своей поездки в Новосибирск для встречи с поклонниками Регина Тодоренко дала интервью изданию «ВашГород.ру». Журналисты поинтересовались у нее работой «золотой карты», помогающей ведущим «Орла и Решки» прожить в городе, который они посетили, дорого и богато.

На вопрос Регина ответила заверением, что никакого бюджета бы не хватило у программы, чтобы обеспечивать ведущим такую шикарную жизнь. «Чаще всего дорогие гостиницы даются нам по бартеру, и мы снимаем в них не двое суток, а всего лишь три часа… Ночует же вся наша съемочная группа в гостиницах за 100 долларов. Спонсоры у передачи, конечно же, есть. Эти люди и помогают нам «богатствовать»».

После выхода интервью продюсер шоу заявила, что за распространение внутренних правил программы ее ждут санкции от руководителей проекта. На своей странице в Instagram Регина оправдалась за излишнюю болтливость тем, что поклонники неправильно поняли и она их дезинформировала.



"Ребята , сколько людей, столько и мнений. Каждый из нас может ошибиться, что-то додумать, вырвать из контекста , особенно это касается СМИ. Я не являюсь продюсером проекта и не знаю, как формируются бюджеты. В моих руках золотая карта, которая даёт мне огромные возможности. Даже ведущие не знают , сколько на ней ДЕНЕГ. Недавно в Новосибирске я давала интервью о том, как работает наша золотая карта, о том, что это символ богатства и те люди, у которых она есть , могут позволить себе абсолютно ВСЕ!!!!! В некоторых, повторюсь в некоторых случаях действительно бывают моменты , когда приходится очень быстро снимать в отелях или ресторанах, потому что за один день нам нужно побывать в 10 местах одновременно. Мы просто физически не успеваем пожить в клевых номерах, а очень хочется, но сроки съёмок слишком сжаты. У нас ведь есть всего лишь один викенд. Наша большая команда создаёт волшебство, и я горжусь , что являюсь частью этой команды. Но всех организационных моментов я знать не могу, а могу только предполагать , как наши трудяги-продюсеры ищут интересные локации, развлечения и на каких условиях договариваются. Я приношу свои извинения всей команде #ОрелиРешка , каналу ПЯТНИЦА, каналу ИНТЕР за то , что дезинформировала поклонников."

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