Пассивный и активный заработок играя

Всем привет! Предлагаю вам проект, в котором вы сможете заработать. Это Golden Tea! Вы можете зарабатывать по немного без вложений, либо же начать получать больше денег в месяц с вложениями! Выбор ваш. Все что от вас требуется, это покупать чайные кусты, которых есть 3 вида(от маленького, до большого). Маленький куст стоит 100р(10000 монет) и дает в месяц 36 рублей, но вы можете не вкладывать, если не хотите, ведь проект дает 10000 монет на первый куст после регистрации! После покупки куста, вам нужно его посадить на поле и ждать, когда он начнет давать вам листья, которые вы будете продавать администрации и получать за это монеты. Проект работает с 2015 года. Принимаются такие системы как Qiwi, Webmoney, Perfecr mobey, Bitcoin, Payeer и yandex money! А вот собственно и ссылка golden-tea.com/?ref=495664 помогите автору, за уведомление о проекте