Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,438 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Пассивный и активный заработок играя

Вход через:  
Все разделы прочитаны
В этом разделе вы абсолютно точно узнаете как заработать деньги в интернете. Обсуждаем только теорию: все способы заработка в интернете в статьях и обзорах.
Реклама конкретных компаний и услуг запрещена. Реф. ссылки запрещены! Продажа инфопродуктов, курсов и методов заработка
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:56
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.04.2017
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Пассивный и активный заработок играя
Всем привет! Предлагаю вам проект, в котором вы сможете заработать. Это Golden Tea! Вы можете зарабатывать по немного без вложений, либо же начать получать больше денег в месяц с вложениями! Выбор ваш. Все что от вас требуется, это покупать чайные кусты, которых есть 3 вида(от маленького, до большого). Маленький куст стоит 100р(10000 монет) и дает в месяц 36 рублей, но вы можете не вкладывать, если не хотите, ведь проект дает 10000 монет на первый куст после регистрации! После покупки куста, вам нужно его посадить на поле и ждать, когда он начнет давать вам листья, которые вы будете продавать администрации и получать за это монеты. Проект работает с 2015 года. Принимаются такие системы как Qiwi, Webmoney, Perfecr mobey, Bitcoin, Payeer и yandex money! А вот собственно и ссылка golden-tea.com/?ref=495664 помогите автору, за уведомление о проекте
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Kitsunose вне форума  
Старый Сегодня, 17:01
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 179
Благодарностей: 22
УГ: 0
КП: 0.063
Re: Пассивный и активный заработок играя
Спешу расстроить тебя, но данный проект есть на форуме. Так же он находится в проблемных.
Хотя бы ссылку замаскировал, рефовод
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ НА YouTube | Кейс 2017
Фердинанд на форуме  
Ответить
Метки
заработок, игры, инвестиции
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
[Заработок] Зарабатываем играя в игрушки :з Виталий Балаян Игры 5 Вчера 23:19

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Курс
От as1x в разделе «WebMoney»
Аватар VictorSamus
Сбербанк закупает ПО и техподдержку Symantec на 3,6 млрд рублей
От VictorSamus в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар hyipvision
www при подтверждении прав на сайт
От hyipvision в разделе «Поисковая оптимизация»
Аватара нет
Цены на АЗС Украины резко устремились вверх
От Sashoua в разделе «Политика и экономика»
Аватар camthuy
investvilla - investvilla.com
От camthuy в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар moskva
Стоит ли покупать квартиру в сносимом доме
От moskva в разделе «Недвижимость»
.     
Пользователей
408,438
Тем
465,227
Сообщений
11,481,090

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube