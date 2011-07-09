Gudee - gudee.org

О проекте
Мы приветствуем посетителей на официальном сайте GuDee ! Мы амбициозная команда, которая состоит из молодых специалистов в области информационных технологий и вычислительной техники. Сегодня мы предлагаем Вам стабильное и очень долгосрочное сотрудничество, результатом которого, безусловно, будет быстрый рост для нас и гарантированная прибыль для Вас. В основе нашего предложения является привлечение инвестиций для процесса организации и развития майнинга криптовалют, самого популярного и современного вида дохода, который мы предлагаем. Наши технические возможности позволяют вести процесс майнинга круглосуточно, и отличное географическое положение наших двух центров обработки данных благоприятно сказывается на стоимости работ.
Инвестиционная программа от GuDee - это лучшее решение для инвесторов, желающих защитить себя от неприятностей и рисков, связанных с самостоятельными вложениями капитала, и выбирающих профессиональное доверительное управление.
Точность и результативность нашей деятельности на криптовалютных рынках формирует предпосылки для распространения работы нашей платформы в мировых масштабах и гарантирует высокую прибыльность для всех инвесторов. Мы стабильно находимся на шаг впереди остальных, создавая будущее финансовых сделок уже сейчас.
Тарифный план
130% за 40 часов
Ежечасно 3.25%
Тело депозита входит в начисления
Диапазон: 10 руб. - 200000 руб.
Партнерская программа
Если развивать бизнес в одиночку, то на это понадобится несколько десятков лет. Чтобы успешно развиваться, нужны партнеры по всему миру. Компания ищет людей, которые могут давать качественную рекламную информацию. Менеджеры разработали простую и прибыльную партнерскую программу для рекламных агентов. Она несомненно принесёт прибыль каждому партнёру.
Начисление дохода партнерам осуществляется по следующей схеме:
1 Сумма начислений лично Вами приглашённым по первой линии — 10%.
2 Сумма начислений лично Вами приглашённым по второй линии — 2%.