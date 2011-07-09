Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Gudee - gudee.org

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 16:55
#1
Любитель
 
Имя: Оскар
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.01.2016
Сообщений: 255
Благодарностей: 46
УГ: 0
КП: 0.248
Gudee - gudee.org
Я не являюсь администратором данного проекта.

О проекте
Мы приветствуем посетителей на официальном сайте GuDee ! Мы амбициозная команда, которая состоит из молодых специалистов в области информационных технологий и вычислительной техники. Сегодня мы предлагаем Вам стабильное и очень долгосрочное сотрудничество, результатом которого, безусловно, будет быстрый рост для нас и гарантированная прибыль для Вас. В основе нашего предложения является привлечение инвестиций для процесса организации и развития майнинга криптовалют, самого популярного и современного вида дохода, который мы предлагаем. Наши технические возможности позволяют вести процесс майнинга круглосуточно, и отличное географическое положение наших двух центров обработки данных благоприятно сказывается на стоимости работ.
Инвестиционная программа от GuDee - это лучшее решение для инвесторов, желающих защитить себя от неприятностей и рисков, связанных с самостоятельными вложениями капитала, и выбирающих профессиональное доверительное управление.

Точность и результативность нашей деятельности на криптовалютных рынках формирует предпосылки для распространения работы нашей платформы в мировых масштабах и гарантирует высокую прибыльность для всех инвесторов. Мы стабильно находимся на шаг впереди остальных, создавая будущее финансовых сделок уже сейчас.

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VelgerMonitor вне форума  
Старый Сегодня, 16:58
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,781
Благодарностей: 10,886
УГ: 5
КП: 0.033
подарки
Re: Gudee - gudee.org
VelgerMonitor, для почасов отдельный раздел теперь

добавлено через 5 минут
ссл на полгода - копеечный план клоуда, скрипт мутный, план щедрый - депайте, гости дорогие
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
Последний раз редактировалось kodyaich; Сегодня в 17:04. Причина: Добавлено сообщение
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 17:25
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.01.2017
Сообщений: 46
Благодарностей: 7
УГ: 3
КП: 0.000
Re: Gudee - gudee.org
Теперь DETRON скрипт под ноль срисовали. Недавно один такой скамнулся, перед отдачей депо, не смотря на вполне рабочие планы.
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SSnug вне форума  
Старый Сегодня, 17:57
#4
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.06.2013
Сообщений: 7,123
Благодарностей: 5,415
УГ: 1
КП: 0.014
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Re: Gudee - gudee.org
2 дня уже ВКшный шлак работает, на добор принесли?
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Старый Сегодня, 17:57
#5
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.02.2017
Сообщений: 172
Благодарностей: 31
УГ: 2
КП: 0.000
Re: Gudee - gudee.org
Сообщение от kodyaich
VelgerMonitor, для почасов отдельный раздел теперь
это не почас-это посуточник) тока сутки работает
при таком подходе нет разницы где публиковать
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Последний раз редактировалось dadudaduda; Сегодня в 18:00.
dadudaduda на форуме  
Старый Сегодня, 17:59
#6
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,781
Благодарностей: 10,886
УГ: 5
КП: 0.033
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Re: Gudee - gudee.org
Цитата:
Сообщение от VelgerMonitor Посмотреть сообщение
130% за 40 часов
Ежечасно 3.25%
а это тогда что?
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
kodyaich на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:19
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