Millenium - millenium.life

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Маркетинг Проекта!
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10$-99$
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Не забываем прописывать кошельки в Разделе "Платёжные Реквизиты"
Платёжные Системы!
PM, Bitcoin, Payeer, AdvCash
Языки Проекта!
английский, индонезийский.
Реферальная программа!
17%-3%-1% ДИНАМИЧНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА чтобы выводить реферальные бонусы необходимо иметь хотя минимальный депозит в проекте. НАЧАЛЬНЫЙ - ОБЪЕМ ДЕПОЗИТОВ ПАРТНЕРОВ ОТ 1 $ ДО 1499 $ 1 УРОВЕНЬ - 7%, 2 УРОВЕНЬ - 3%, 3 УРОВЕНЬ - 1%
СРЕДНИЙ - ОБЪЕМ ДЕПОЗИТОВ ПАРТНЕРОВ ОТ $ 1500 ДО 4999 $ 1 УРОВЕНЬ - 9%, 2 УРОВЕНЬ - 3%, 3 УРОВЕНЬ - 1%
ПРОФЕССИОНАЛ - СУММЫ ДЕПОЗИТОВ ПАРТНЕРОВ ОТ $ 5000 ДО $ 9,999 УРОВЕНЬ 1 - 12%, 2 УРОВЕНЬ - 3%, 3 УРОВЕНЬ - 1%
ВИП - ОБЪЕМ ДЕПОЗИТОВ ПАРТНЕРОВ ОТ $ 10 000 ДО 19,999 $ УРОВЕНЬ 1 - 14%, 2 УРОВЕНЬ - 3% 3 УРОВЕНЬ - 1%
КОРОЛЬ - СУММЫ ДЕПОЗИТОВ ПАРТНЕРОВ ОТ 20 000 $ 1 - Й УРОВЕНЬ- 17%, 2 УРОВЕНЬ - 3% 3 УРОВЕНЬ - 1%
Регламент Выплат!
Инстант
Технические Характеристики
Уникальный Скрипт!
Dates Created on 2017-03-28 - Expires on 2018-03-28 - Updated on 2017-04-02
Name Server: beta.hostlife.net
Name Server: alpha.hostlife.net
IP Address 185.43.221.152 - 3 other sites hosted on this server
IP Location Netherlands - Flevoland - Dronten - Wibo International S.r.o.