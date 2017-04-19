Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Millenium - millenium.life

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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#1
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 13,432
Благодарностей: 5,939
УГ: 25
КП: 0.120
подарки
награды Волшебный горшочек 
Millenium - millenium.life
Привет Форумчане, Друзья! Представляю среднепроцентный проект с планами, в которых депозит включён в начисления, на платформе Telegram
я не админ/создатель проекта.
старт 19.04.2017

тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.



🍀Регистрация в проектЕ!!!🍀
💎Посмотреть сайт проектА!!!💎

О Проекте!

Цитата:
Наука за последние сто лет сделало огромный скачок вперед. До недавнего времени люди были удивлены первые черно-белые телевизоры, а сейчас уже никого не удивишь сотовым телефоном с возможностями мощного компьютера. Такие страны, как Корея, Япония, США ежегодно вкладывают миллиарды долларов в целях развития инноваций во всех aspekts жизни.

Наша компания занимается отслеживание последних разработок в медицинской ортопедической отрасли. Команда обязана разработчиков, помогает им с получением грантов, а также осуществляет дополнительное финансирование проектов.

В 2016 робо-протез достигли невероятного уровня. Мы можем смело заверить, что компании, с которыми мы сотрудничаем делают некоторые технологически совершенную магию, которая помогает людям в повседневной жизни. Люди ограниченными возможностями с помощью робо-протезы, могут выполнять все функции, которые необходимы для нормальной жизни.

Ниши робо-протезы по-прежнему наиболее неосвоенных и перспективных направлений медицины. Мы готовы предложить нашим инвесторам долговременную прибыль и отличную рентабельность. Все наши система функционирует на наиболее защищенную платформу телеграмму, что способствует мгновенный доступ к учетной записи с любого устройства. Все, что вам нужно, это скачать Телеграм на вашем устройстве или использовать веб-версию.

С проектом "Миллениум" вместе наука переплетается с последними технологическими новинками, создавая настоящую магию. Присоединяйтесь к нашему проекту и получить высокий ежедневный доход от самые выгодные направления инвестирования в мире. Миллениум это ваш инструмент высокотехнологичной компании!
Маркетинг Проекта!



Цитата:
3.7% ежедневно

10$-99$

В течение 44 дней


3.8% в день

100$-499$

В течение 44 дней


4% в день

500$-999$

В течение 44 дней


4.2% в день

1 000 -4$999$

В течение 44 дней


4.4% в день

5 000 -50 000$

В течение 44 дней
Не забываем прописывать кошельки в Разделе "Платёжные Реквизиты"

Платёжные Системы!

PM, Bitcoin, Payeer, AdvCash


Языки Проекта!

английский, индонезийский.
Реферальная программа!

17%-3%-1%
ДИНАМИЧНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
чтобы выводить реферальные бонусы необходимо иметь хотя минимальный депозит в проекте.
НАЧАЛЬНЫЙ - ОБЪЕМ ДЕПОЗИТОВ ПАРТНЕРОВ ОТ 1 $ ДО 1499 $ 1 УРОВЕНЬ - 7%, 2 УРОВЕНЬ - 3%, 3 УРОВЕНЬ - 1%

СРЕДНИЙ - ОБЪЕМ ДЕПОЗИТОВ ПАРТНЕРОВ ОТ $ 1500 ДО 4999 $ 1 УРОВЕНЬ - 9%, 2 УРОВЕНЬ - 3%, 3 УРОВЕНЬ - 1%

ПРОФЕССИОНАЛ - СУММЫ ДЕПОЗИТОВ ПАРТНЕРОВ ОТ $ 5000 ДО $ 9,999 УРОВЕНЬ 1 - 12%, 2 УРОВЕНЬ - 3%, 3 УРОВЕНЬ - 1%

ВИП - ОБЪЕМ ДЕПОЗИТОВ ПАРТНЕРОВ ОТ $ 10 000 ДО 19,999 $ УРОВЕНЬ 1 - 14%, 2 УРОВЕНЬ - 3% 3 УРОВЕНЬ - 1%

КОРОЛЬ - СУММЫ ДЕПОЗИТОВ ПАРТНЕРОВ ОТ 20 000 $ 1 - Й УРОВЕНЬ- 17%, 2 УРОВЕНЬ - 3% 3 УРОВЕНЬ - 1%


Регламент Выплат!

Инстант


Технические Характеристики


Уникальный Скрипт!
Dates Created on 2017-03-28 - Expires on 2018-03-28 - Updated on 2017-04-02
Name Server: beta.hostlife.net
Name Server: alpha.hostlife.net
IP Address 185.43.221.152 - 3 other sites hosted on this server
IP Location Netherlands - Flevoland - Dronten - Wibo International S.r.o.




🍀Регистрация в проектЕ!!!🍀

Мой Депозит!!!

Цитата:
Date : 04/19/2017 13:54
From/To Account : U145778**
Amount : -150.00
Currency : USD
Batch : 173277117
Memo : Shopping Cart Payment. Pay+from4.
Payment ID : 19
Hash : ddbed0546a7ffc96d139103960365a98
__________________
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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 17:20
#2
Первый Банк-Монитор
Премиум
 
Аватар FairMonitor
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.03.2016
Сообщений: 1,355
Благодарностей: 960
УГ: 0
КП: 0.012
подарки
Re: Millenium - millenium.life


Депозит (листинг)

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Старый Сегодня, 17:32
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: New Zealand
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 4,472
Благодарностей: 1,812
УГ: 17
КП: 0.124
подарки
Re: Millenium - millenium.life
Депозит:

04.19.17 14:26 Account Transfer -100.00 Sent Payment: 100.00 USD to account U14577891 from U87*****. Batch: 173280475. Memo: Shopping Cart Payment. Pay+from30.

04.19.17 14:24 Account Transfer -100.00 Sent Payment: 100.00 USD to account U14577891 from U87*****. Batch: 173280142. Memo: Shopping Cart Payment. Pay+from30.
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Старый Сегодня, 17:37
#4
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Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
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Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 39,347
Благодарностей: 39,665
Записей в блоге: 11
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Re: Millenium - millenium.life

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Старый Сегодня, 17:46
#5
Любитель
 
Имя: Bakhtior
Пол: Мужской
Адрес: Ufa
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.01.2017
Сообщений: 378
Благодарностей: 72
УГ: 0
КП: 0.000
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Re: Millenium - millenium.life
Понаблюдаю, хоть легенду придумали нормальную, рука смутила , судя по количеству онлайна в теме кто-то известный ?
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Старый Сегодня, 17:50
#6
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Дублин
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.01.2017
Сообщений: 247
Благодарностей: 14
УГ: 8
КП: 0.000
Re: Millenium - millenium.life
Мелочь погонять можно, процент за месяц с рефкой больше 50% выходит, неплохо.
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Старый Сегодня, 17:54
#7
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 13,432
Благодарностей: 5,939
УГ: 25
КП: 0.120
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Millenium - millenium.life
Цитата:
Сообщение от MarsGood Посмотреть сообщение
больше 50% выходит, неплохо.
на мой взгляд для средника 40-50% оптимальные, ибо 21 мало, 60 уже фаст
__________________
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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 18:09
#8
Премиум
 
Аватар kissska
 
Имя: VIKA
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.04.2016
Сообщений: 2,064
Благодарностей: 2,480
УГ: 18
КП: 0.992
подарки
Re: Millenium - millenium.life
депозит!
15:14 19.04.17 Transfer 173285690 U14577891
Millenium -100.5 Sent Payment 100.00 USD to account U14577891. Memo: Shopping Cart Payment. Pay+from64. Payment ID: 41
__________________
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kissska на форуме  
Старый Сегодня, 18:14
#9
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Премиум
 
Аватар Volk111
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: http://ins-money.com
Регистрация: 14.04.2011
Сообщений: 12,612
Благодарностей: 13,046
УГ: 56
КП: 0.305
Re: Millenium - millenium.life
в лисице не открывается, в хроме норм
опять телеграм, неожиданно
Цитата:
Сообщение от MarsGood Посмотреть сообщение
Мелочь погонять можно, процент за месяц с рефкой больше 50% выходит, неплохо.
за месяц работы выходит 11%, а уж потом если проживет 44 дня можно говорить о большем
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Volk111 на форуме  
Старый Сегодня, 18:17
#10
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 13,432
Благодарностей: 5,939
УГ: 25
КП: 0.120
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Millenium - millenium.life
Платит Инстантом!
Цитата:
Date : 04/19/2017 15:26
From/To Account : U145778**
Amount : 7.00
Currency : USD
Batch : 173287034
Memo : API Payment. millenium.life.
Payment ID : 9
Hash : 1f0a9e0fde757f9b0df29f3f46b3bece
не забывает после пополнения делать деп с баланса
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Ярослав Яценко на форуме  
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