CyberGRX привлекла $20 млн для помощи фирмам при проверке проблем безопасности

Крупные компании давно начали фокусировать свое внимание не только на наличие проблем с безопасностью собственной инфраструктуру. Под проверку стали подпадать и используемые интернет сервисы, чтобы убедиться, что они не вносят каких-либо рисков, но такая работа кропотлива и требует достаточно много времени. CyberGRX Inc. решает проблему времени и делает весь процесс проверки автоматизированным.
Стартап анонсировал привлечение $20 млн от группы инвесторов по главе с венчурным фондом Bessemer Venture Partners. CyberGRX запустили обмен информацией, который предполагает доступ по требованию к необходимым данным более чем 10 тысяч сервисов. Если компании нет в списке, пользователи могут заказать у стартапа аудит безопасности определенной компании, и это будет значительно дешевле, чем проведение ручной проверки/аудита.
Процесс обновления информации об интернет-сервисах, происходит ежеквартально. Для большего удобства, все ключевые данные из профилей используемые компанией, визуализируется на графиках на центральной панели платформы CyberGRX, что позволяет еще лучше оценить возможные риски и угрозы.
После заполнения данных, у пользователя появляется полноценная статистика по возможным рискам связанным с работой определенных сервисов и какие данные могут быть утеряны в следствии хакерской атаки. Помимо этого, стартап предоставляет еще и вероятный тип атаки, исходя из ранее собранной статистики.
Когда сотрудник службы безопасности, на основе полученных данных, начинает составлять план последующих действий, CyberGRX выдает определенных список шагов, для достижения более полноценного результата. Шаги генерируются не по шаблонам, а на основе платформы алгоритмов машинного обучения, что позволяет составлять персонализированные рекомендации. Кроме того, платформа рассылает уведомления, в случае, если происходят какие-либо изменения.
Каждая компания, которая ранее тратила большое количество времени на ручной аудит и из-за этого приходилось откладывать подключение определенного сервиса, теперь может сэкономить силы и автоматизировать работу, благодаря CyberGRX.
Перевод специально для MMGP.ru