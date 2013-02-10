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Сравнивая Турцию и Россию. Где живётся лучше

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Старый Сегодня, 16:03
#1
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Сравнивая Турцию и Россию. Где живётся лучше


В России принято жаловаться на жизнь. Но почему-то мало кто помнит, как нам всем жилось в далёкие и страшные 90-е годы. В голову пришла мысль, что стоит сравнить, как живёт Россия, и как живёт Турция, благо там были практически все, на отдыхе.

В 90-е годы Турция была самым настоящим раем, если сравнивать с тем, что творилось у нас. Старшее поколение наверняка помнит рекламу со слоганом: "неудачно смотался в Турцию". Многие наши жители мотались в Стамбул и Анкару челноками, с большими баулами. Везли практически оттуда всё подряд, куртки, дублёнки, обувь. А тут ещё прекрасный климат, море, вот вам и рай. По скромному моему мнению, Турция жила в 90-е годы куда лучше, чем Россия. А как сейчас?

ВВП Турции сейчас ниже чем в России. Если брать общие впечатления, то всё довольно дёшево и ненадёжное.



Теперь посмотрим внешнеторговый баланс. У Турции он сильно ушёл в минуса. Лично для меня не совсем понятно, как такое государство имеет такой дикий дефицит внешнеторгового баланса. И это видно по графику, который будет ниже.





Если государство покупает больше, чем продаёт, то это так же сказывается, в отрицательную сторону, и на суверенном долге. И это так же прекрасно видно на графике.



Но в абсолютных величинах в значении от ВВП долг не такой уж и большой, всего что-то около 33 процентов, и есть некоторая движение к снижению, но общая динамика за последние 10 лет говорит о многом. Долг увеличился в два раза, точно так же, как и в США при правлении прошлой администрации.

Самая глобальная проблема Турции - это отсутствие собственных месторождений нефти и газа. Турции приходиться ежегодно покупать 55 млрд кубов газа. На "голубое" топливо приходится 36 процентов доли в общем энергобалансе страны. Из общего объёма потребления нефти, 90 процентов приходиться покупать за границей. Приходиться Турции тратить деньги и на импорт угля, ежегодно закупается 26,3 млн тонн, при собственной добыче 75,9 млн тонн.

То есть у Турции на данный момент две больших проблемы, отрицательный внешнеторговый баланс, а так же отсутствие собственных запасов энергоносителей. И беда в том, что обе проблемы имеют тенденцию к углублению. Имеющиеся месторождения истощаются, следом будет расти дефицит внешней торговли, что так же отражается на суверенном долге и на ВВП страны.

Специально для mmgp.ru
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Drum13 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:23
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