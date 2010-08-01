Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Курсы создания сайтов и web сервисов

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Все, что относится к Web-Программированию (PHP, Perl, JavaScript, MySQL, XML и т.д.)
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:47
#1
 
Возраст: 20
Регистрация: 19.04.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Курсы создания сайтов и web сервисов
Всем привет!
Меня зовут Роман, я руководитель школы программирования и создания мобильных приложений

Всегда хотел создать свой сайт, сервис, интернет-магазин или Landing Page? Тогда записывайся Ниже я расскажу про курс:

Студия Web программирования Red-Flag запускает индивидуальные онлайн курсы по созданию сайтов и сервисов.

Что вы получите на выходе:
Самостоятельно разрабатывать сайты;
Знания в программировании;
Понимание структуры создания сайтов;
Опыт в web разработке;
И, в качестве бонуса, у вас будет собственный веб сервис (интернет магазин, одностроничный сайт и т.д.), который вы напишите вместе с наставником в течение всего курса.

В курс входят: html, css, Photoshop, jquery, php, js, ajax, mysql, bootstrap 3, yii2, framework, адаптивная верстка.
Чем мы отличаемся от других? Наши курсы индивидуальны! Мы не набираем группы по 50 человек. У нас не вебинары. Мы делаем упор на индивидуальный подход к каждому ученику.

Как проходит обучение? Набираем небольшие группы из 3 человек. На каждую группу выделяем наставника, который на протяжении всего курса будет обучать, выдавать дополнительные материалы и отвечать на все вопросы, связанные с программированием даже вне занятий. Все наши наставники - опытные программисты с огромным стажем, которые работают в IT сфере уже много лет. Они передадут вам свой многолетний опыт в программировании, за минимальное время.

Курс длится 4 месяца, 2 раза в неделю. Длительность занятия 60 - 80 минут.
Средняя стоимость курсов в интернете 8000 - 12000 рублей в месяц. У нас же, стоимость одного месяца - 7200 рублей, это 900 рублей за одно занятие! Давайте посчитаем: Возьмем минимальную стоимость вебинаров и умножим её на среднюю длительность подобных курсов, это, примерно, 6 месяцев. 8000*6 получается 48000 рублей! Теперь давайте посчитаем стоимость курсов за одно занятие: 8000 делим на 8 - получается 1000 рублей. Рассмотрим наше предложение. Напомню что у нас занятия проходят максимум по 3 человека в группе! Берём месячную стоимость, это 7200, умножаем её на 4 месяца - получаем 28800 рублей стоимость всего курса! Выгода 19200 рублей! Плюс ко всему будет прорабатываться дополнительные задания дома, проверка этих заданий и поддержка наставника, и всё это за 7200 рублей в месяц.

“Почему так дёшево?” - спросите вы. Потому что мы хотим создать конкурентные условия на рынке чтобы повысить качество услуг в данной сфере и собрать ещё не одну команду профессиональных разработчиков.

Подведём итоги. Индивидуальный подход к каждому. Группа из 3 человек. Стоимость 7200 рублей в месяц. Длительность курса - 4 месяца. Выгода - 19200 рублей, в отличие от других курсов. На выходе собственный веб сервис.

Остались вопросы?) Пишите - отвечу всем!)
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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