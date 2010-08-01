romaagod

Возраст: 20 Регистрация: 19.04.2017 Сообщений: 7 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000

Курсы создания сайтов и web сервисов

Меня зовут Роман, я руководитель школы программирования и создания мобильных приложений



Всегда хотел создать свой сайт, сервис, интернет-магазин или Landing Page? Тогда записывайся Ниже я расскажу про курс:



Студия Web программирования Red-Flag запускает индивидуальные онлайн курсы по созданию сайтов и сервисов.



Что вы получите на выходе:

Самостоятельно разрабатывать сайты;

Знания в программировании;

Понимание структуры создания сайтов;

Опыт в web разработке;

И, в качестве бонуса, у вас будет собственный веб сервис (интернет магазин, одностроничный сайт и т.д.), который вы напишите вместе с наставником в течение всего курса.



В курс входят: html, css, Photoshop, jquery, php, js, ajax, mysql, bootstrap 3, yii2, framework, адаптивная верстка.

Чем мы отличаемся от других? Наши курсы индивидуальны! Мы не набираем группы по 50 человек. У нас не вебинары. Мы делаем упор на индивидуальный подход к каждому ученику.



Как проходит обучение? Набираем небольшие группы из 3 человек. На каждую группу выделяем наставника, который на протяжении всего курса будет обучать, выдавать дополнительные материалы и отвечать на все вопросы, связанные с программированием даже вне занятий. Все наши наставники - опытные программисты с огромным стажем, которые работают в IT сфере уже много лет. Они передадут вам свой многолетний опыт в программировании, за минимальное время.



Курс длится 4 месяца, 2 раза в неделю. Длительность занятия 60 - 80 минут.

Средняя стоимость курсов в интернете 8000 - 12000 рублей в месяц. У нас же, стоимость одного месяца - 7200 рублей, это 900 рублей за одно занятие! Давайте посчитаем: Возьмем минимальную стоимость вебинаров и умножим её на среднюю длительность подобных курсов, это, примерно, 6 месяцев. 8000*6 получается 48000 рублей! Теперь давайте посчитаем стоимость курсов за одно занятие: 8000 делим на 8 - получается 1000 рублей. Рассмотрим наше предложение. Напомню что у нас занятия проходят максимум по 3 человека в группе! Берём месячную стоимость, это 7200, умножаем её на 4 месяца - получаем 28800 рублей стоимость всего курса! Выгода 19200 рублей! Плюс ко всему будет прорабатываться дополнительные задания дома, проверка этих заданий и поддержка наставника, и всё это за 7200 рублей в месяц.



“Почему так дёшево?” - спросите вы. Потому что мы хотим создать конкурентные условия на рынке чтобы повысить качество услуг в данной сфере и собрать ещё не одну команду профессиональных разработчиков.



Подведём итоги. Индивидуальный подход к каждому. Группа из 3 человек. Стоимость 7200 рублей в месяц. Длительность курса - 4 месяца. Выгода - 19200 рублей, в отличие от других курсов. На выходе собственный веб сервис.



Остались вопросы?) Пишите - отвечу всем!) Всем привет!Меня зовут Роман, я руководитель школы программирования и создания мобильных приложенийВсегда хотел создать свой сайт, сервис, интернет-магазин или Landing Page? Тогда записывайсяНиже я расскажу про курс:Студия Web программирования Red-Flag запускает индивидуальные онлайн курсы по созданию сайтов и сервисов.Что вы получите на выходе:Самостоятельно разрабатывать сайты;Знания в программировании;Понимание структуры создания сайтов;Опыт в web разработке;И, в качестве бонуса, у вас будет собственный веб сервис (интернет магазин, одностроничный сайт и т.д.), который вы напишите вместе с наставником в течение всего курса.В курс входят: html, css, Photoshop, jquery, php, js, ajax, mysql, bootstrap 3, yii2, framework, адаптивная верстка.Чем мы отличаемся от других? Наши курсы индивидуальны! Мы не набираем группы по 50 человек. У нас не вебинары. Мы делаем упор на индивидуальный подход к каждому ученику.Как проходит обучение? Набираем небольшие группы из 3 человек. На каждую группу выделяем наставника, который на протяжении всего курса будет обучать, выдавать дополнительные материалы и отвечать на все вопросы, связанные с программированием даже вне занятий. Все наши наставники - опытные программисты с огромным стажем, которые работают в IT сфере уже много лет. Они передадут вам свой многолетний опыт в программировании, за минимальное время.Курс длится 4 месяца, 2 раза в неделю. Длительность занятия 60 - 80 минут.Средняя стоимость курсов в интернете 8000 - 12000 рублей в месяц. У нас же, стоимость одного месяца - 7200 рублей, это 900 рублей за одно занятие! Давайте посчитаем: Возьмем минимальную стоимость вебинаров и умножим её на среднюю длительность подобных курсов, это, примерно, 6 месяцев. 8000*6 получается 48000 рублей! Теперь давайте посчитаем стоимость курсов за одно занятие: 8000 делим на 8 - получается 1000 рублей. Рассмотрим наше предложение. Напомню что у нас занятия проходят максимум по 3 человека в группе! Берём месячную стоимость, это 7200, умножаем её на 4 месяца - получаем 28800 рублей стоимость всего курса! Выгода 19200 рублей! Плюс ко всему будет прорабатываться дополнительные задания дома, проверка этих заданий и поддержка наставника, и всё это за 7200 рублей в месяц.“Почему так дёшево?” - спросите вы. Потому что мы хотим создать конкурентные условия на рынке чтобы повысить качество услуг в данной сфере и собрать ещё не одну команду профессиональных разработчиков.Подведём итоги. Индивидуальный подход к каждому. Группа из 3 человек. Стоимость 7200 рублей в месяц. Длительность курса - 4 месяца.Выгода - 19200 рублей, в отличие от других курсов. На выходе собственный веб сервис.Остались вопросы?) Пишите - отвечу всем!)

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