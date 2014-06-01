piraty-yulia.ru - Пираты от Юлии

После регистрации вы получаете команду пиратов №1, на корабле "Золотая Лань".
В трактире вы можете нанять любую из пяти команд. После найма, корабль с командой автоматически появится на карте. Наведя курсор на команде, вы попадаете в каюту команды. Также в каюте можно обменять собранные золотые дублоны на игровую валюту - монеты и повысить уровень команды.
Вы можете докупить монеты с помощью пополнения счета через платежную систему Payer, и нанять больше команд. Это можно сделать кликнув на изображение сундука на карте, и выбрав пункт пополнить.
Команда пиратов №1, корабль "Золотой Лань".
Находит 200 золотых дублонов в час. Стоимость найма 5000 монет.
Команда пиратов №2, корабль "Беспечный Корсар"
Находит 440 золотых дублонов в час. Стоимость найма 10 000 монет.
Команда пиратов №3, корабль "Мститель"
Находит 1140 дублонов в час, стоимость найма 25 000 монет.
Команда пиратов №4, корабль "Возмездие".
Находит 2310 золотых дублонов в час, стоимость найма 50 000 монет.
Команда пиратов №5, корабль "Королевская Удача"
Находит 4700 золотых дублонов в час, стоимость найма 100 000 монет.
Что можно сделать с заработанными в игре монетами?
Цитата:
После обмена монеты попадают на счет для покупок и на счет для выплаты. Используя обменник можно перевести монеты с баланса для выплаты на баланс для покупок, при этом получив бонус +10%, чтобы нанять больше команд.
Также можно вывести монеты обменяв их на рубли на свой электронный кошелек Payer.
Сколько можно заработать играя в игру "Остров сокровищ"?
Цитата:
Заработок в нашей игре ничем не ограничен, его размер зависит только от количество и стоимости нанятых команд. Кроме того, вы можете зарабатывать еще больше, если будете приглашать в игру друзей и знакомых, за каждое пополнение счета привлеченными вами игроком, вы будете получать +10% от суммы пополнения на счет для выплат.
Курс игровой валюты:
100 золотых дублонов = 1 монета
100 монет = 1 рубль
Платежные системы - Payer.
Всем кто зарегистрируется по моей реф, ссылке возвращаю реф. бек 50%.