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piraty-yulia.ru - Пираты от Юлии

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Старый Сегодня, 15:29
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 2,540
Благодарностей: 256
УГ: 6
КП: 0.070
piraty-yulia.ru - Пираты от Юлии
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 19.04.2017




Как играть ?
Цитата:
После регистрации вы получаете команду пиратов №1, на корабле "Золотая Лань".
В трактире вы можете нанять любую из пяти команд. После найма, корабль с командой автоматически появится на карте. Наведя курсор на команде, вы попадаете в каюту команды. Также в каюте можно обменять собранные золотые дублоны на игровую валюту - монеты и повысить уровень команды.
Вы можете докупить монеты с помощью пополнения счета через платежную систему Payer, и нанять больше команд. Это можно сделать кликнув на изображение сундука на карте, и выбрав пункт пополнить.

Команда пиратов №1, корабль "Золотой Лань".
Находит 200 золотых дублонов в час. Стоимость найма 5000 монет.


Команда пиратов №2, корабль "Беспечный Корсар"
Находит 440 золотых дублонов в час. Стоимость найма 10 000 монет.


Команда пиратов №3, корабль "Мститель"
Находит 1140 дублонов в час, стоимость найма 25 000 монет.


Команда пиратов №4, корабль "Возмездие".
Находит 2310 золотых дублонов в час, стоимость найма 50 000 монет.


Команда пиратов №5, корабль "Королевская Удача"
Находит 4700 золотых дублонов в час, стоимость найма 100 000 монет.

Что можно сделать с заработанными в игре монетами?
Цитата:
После обмена монеты попадают на счет для покупок и на счет для выплаты. Используя обменник можно перевести монеты с баланса для выплаты на баланс для покупок, при этом получив бонус +10%, чтобы нанять больше команд.
Также можно вывести монеты обменяв их на рубли на свой электронный кошелек Payer.
Сколько можно заработать играя в игру "Остров сокровищ"?
Цитата:
Заработок в нашей игре ничем не ограничен, его размер зависит только от количество и стоимости нанятых команд. Кроме того, вы можете зарабатывать еще больше, если будете приглашать в игру друзей и знакомых, за каждое пополнение счета привлеченными вами игроком, вы будете получать +10% от суммы пополнения на счет для выплат.

Курс игровой валюты:
100 золотых дублонов = 1 монета
100 монет = 1 рубль
Платежные системы - Payer.
Всем кто зарегистрируется по моей реф, ссылке возвращаю реф. бек 50%.

Мой депозит:
Invention на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:23
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