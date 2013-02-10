Drum13 Мастер

Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 10.02.2013 Сообщений: 3,575 Благодарностей: 645 УГ: 5 КП: 0.142 подарки

Британия подарила Украине 600000 фунтов стерлингов на реформирование угольной отрасли



Ещё не утихли радостные возгласы в правительстве Украины по поводу того, что удалось заставить Европейский Союз выделить кредит на сумму 600 млн евро, без отмены моратория на вывоз леса-кругляка, хотя он и так идёт железнодорожными составами в сторону Западной Европы, прописанный в накладных, как дрова, как на горизонте показалась новая победа, и новые поводы для радости обычным гражданам Украины.



Оказывается, что в стране развёрнута программа реформирования угольной промышленности. Более того, под реализацию этой программы Великобритания выделила безвозмездный грант, в размере 600 тыс фунтов стерлингов. Но граждане Украины до сих пор даже и не слышали ничего, о столь значимой победе, в угольной промышленности. Более того, есть стойкое ощущение, что информация скрывается средствами массовой информации от обычных граждан. Но всё же, новость о реформе начинает проникать в информационное пространство, в виде слухов. И этот слух решил проверить глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, который отправил запрос в посольство Британии, по поводу спонсирования программы реформирования угольной промышленности. Из посольства пришёл официальный ответ на запрос, в котором говорится, что правительство Великобритании выделило безвозмездную финансовую помощь правительству Украины, в размере 600 тыс фунтов стерлингов на закрытие угольных шахт.



То есть за программой реформирования угольной промышленности Украины скрывается банальное закрытие всей угольной отрасли страны.



Возникает вопрос, когда бы граждане Украины узнали о том, что на деньги Великобритании, под сокращение попадёт более 70 тысяч горняков? И где после этого Украина будет покупать уголь, которого итак дефицит? Но не стоит отчаиваться, ведь премьер-министр страны уже радостно отчитался о том, что весь дефицит энергоносителей будут перекрываться поставками из США и Австралии. Только вот до сих пор не принята программа решения логистических проблем, и как решать денежный вопрос, который остро встанет, когда нужно будет оплачивать иностранный уголь.



И логистику нужно будет так же за какие-то деньги организовывать. Совокупная мощность украинских портов по приёму угля оценивается чуть более чем в 400 тыс тонн в месяц. В год можно принять, 4,8 млн тонн. Но чтобы преодолеть дефицит угля в 2017 году, Украине потребуется 8 млн тонн. Что же касается денежного вопроса, то на весь отопительный сезон, энергосистеме Украины придётся переплатить лишних 222 млн долларов, так как иностранный уголь стоит куда как дороже угля отечественного.



А мудрости Великобритании стоит только позавидовать, ведь всего лишь за 600 тыс фунтов стерлингов, с мирового рынка будет убрана страна, по добыче угля стоящая на первых местах в Европе. Более того, после закрытия всех шахт, прямой сателлит Британии, Австралия, нарастит поставки угля, расширив своё присутствие в Европе. Вот так делается настоящий прибыльный бизнес по-англосаксонски.



Специально для mmgp.ru Ещё не утихли радостные возгласы в правительстве Украины по поводу того, что удалось заставить Европейский Союз выделить кредит на сумму 600 млн евро, без отмены моратория на вывоз леса-кругляка, хотя он и так идёт железнодорожными составами в сторону Западной Европы, прописанный в накладных, как дрова, как на горизонте показалась новая победа, и новые поводы для радости обычным гражданам Украины.Оказывается, что в стране развёрнута программа реформирования угольной промышленности. Более того, под реализацию этой программы Великобритания выделила безвозмездный грант, в размере 600 тыс фунтов стерлингов. Но граждане Украины до сих пор даже и не слышали ничего, о столь значимой победе, в угольной промышленности. Более того, есть стойкое ощущение, что информация скрывается средствами массовой информации от обычных граждан. Но всё же, новость о реформе начинает проникать в информационное пространство, в виде слухов. И этот слух решил проверить глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, который отправил запрос в посольство Британии, по поводу спонсирования программы реформирования угольной промышленности. Из посольства пришёл официальный ответ на запрос, в котором говорится, что правительство Великобритании выделило безвозмездную финансовую помощь правительству Украины, в размере 600 тыс фунтов стерлингов на закрытие угольных шахт.То есть за программой реформирования угольной промышленности Украины скрывается банальное закрытие всей угольной отрасли страны.Возникает вопрос, когда бы граждане Украины узнали о том, что на деньги Великобритании, под сокращение попадёт более 70 тысяч горняков? И где после этого Украина будет покупать уголь, которого итак дефицит? Но не стоит отчаиваться, ведь премьер-министр страны уже радостно отчитался о том, что весь дефицит энергоносителей будут перекрываться поставками из США и Австралии. Только вот до сих пор не принята программа решения логистических проблем, и как решать денежный вопрос, который остро встанет, когда нужно будет оплачивать иностранный уголь.И логистику нужно будет так же за какие-то деньги организовывать. Совокупная мощность украинских портов по приёму угля оценивается чуть более чем в 400 тыс тонн в месяц. В год можно принять, 4,8 млн тонн. Но чтобы преодолеть дефицит угля в 2017 году, Украине потребуется 8 млн тонн. Что же касается денежного вопроса, то на весь отопительный сезон, энергосистеме Украины придётся переплатить лишних 222 млн долларов, так как иностранный уголь стоит куда как дороже угля отечественного.А мудрости Великобритании стоит только позавидовать, ведь всего лишь за 600 тыс фунтов стерлингов, с мирового рынка будет убрана страна, по добыче угля стоящая на первых местах в Европе. Более того, после закрытия всех шахт, прямой сателлит Британии, Австралия, нарастит поставки угля, расширив своё присутствие в Европе. Вот так делается настоящий прибыльный бизнес по-англосаксонски.

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