OPLOTT



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В Зимбабве разрешили платить за учебу баранами и козлами



Как сообщила британская "BBC News" власти страны разрешили зимбабвийцам оплачивать обучение своих детей в школах всей страны с помощью домашнего скота т.е. выращиваемые многими в этой стране, особенно в сельской местности овцы и козлы будут теперь выступать в качестве такой своеобразной местной валюты, которой можно будет официально расплачиваться. Необходимо также сразу сказать, что в данное время национальной валюты в Зимбабве вроде, как и не существует - она была официально отменена из-за галопирующей на тот момент дикой инфляции еще в 7 лет тому назад. Правда в прошлом году Резервный банк этой страны выпустил свои некоторые обязательства в виде банкнот номиналом в 2 и 5 долларов - это считается в стране в качестве местных разменных денег. А вообще население активно пользуется свободно конвертируемой валютой в виде долларов, евро, а также валютами стран-соседей, типа рэндов из ЮАР.



Впрочем, безусловно, сейчас подавляющее большинство зимбабвийцев просто бедные люди, но жизнь продолжается и им, например, необходимо периодически чем-то платить за обучение своих детей в школах. И вот тут-то им навстречу пошло министерство образования Зимбабве и учитывая местную специфику (что часть население выживает буквально кормясь со своей земли), оно, в лице министра образования г-на Лазаруса Докора, предложило теперь людям платить за обучение своих детей практически бартером, т.е. "живым мясом и молоком".



Кроме того, министр также обратил внимание, что в городских школах, отныне родителям будет разрешено расплатиться за учёбу своего ребенка, предлагая свои услуги, ну например, в качестве того же маляра, во время ремонта школы. И в принципе население довольно таким решением: - ну а что делать, раз денег нет?



Новостные агентства также напоминают, что в прошлом году местным жителям также разрешили оплачивать банковские кредиты с помощью домашнего скота. Такие "новшества", конечно, вводятся властями не от хорошей жизни - в стране уже долгое время ощущается острая нехватка наличных денег и такой вот "бартер" по мнению властей должен хоть как-то охладить ситуацию на этом направлении. Ранее из-за неудачной земельной реформы, Зимбабве превратилась из страны-экспортера продовольствия, в страну-импортера и следствием этого стал буквально космический разгон инфляции, которая до сих пор сказывается на экономике этой страны.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/58f745834eddc Как сообщила британская "BBC News" власти страны разрешили зимбабвийцам оплачивать обучение своих детей в школах всей страны с помощью домашнего скота т.е. выращиваемые многими в этой стране, особенно в сельской местности овцы и козлы будут теперь выступать в качестве такой своеобразной местной валюты, которой можно будет официально расплачиваться. Необходимо также сразу сказать, что в данное время национальной валюты в Зимбабве вроде, как и не существует - она была официально отменена из-за галопирующей на тот момент дикой инфляции еще в 7 лет тому назад. Правда в прошлом году Резервный банк этой страны выпустил свои некоторые обязательства в виде банкнот номиналом в 2 и 5 долларов - это считается в стране в качестве местных разменных денег. А вообще население активно пользуется свободно конвертируемой валютой в виде долларов, евро, а также валютами стран-соседей, типа рэндов из ЮАР.Впрочем, безусловно, сейчас подавляющее большинство зимбабвийцев просто бедные люди, но жизнь продолжается и им, например, необходимо периодически чем-то платить за обучение своих детей в школах. И вот тут-то им навстречу пошло министерство образования Зимбабве и учитывая местную специфику (что часть население выживает буквально кормясь со своей земли), оно, в лице министра образования г-на Лазаруса Докора, предложило теперь людям платить за обучение своих детей практически бартером, т.е. "живым мясом и молоком".Кроме того, министр также обратил внимание, что в городских школах, отныне родителям будет разрешено расплатиться за учёбу своего ребенка, предлагая свои услуги, ну например, в качестве того же маляра, во время ремонта школы. И в принципе население довольно таким решением: - ну а что делать, раз денег нет?Новостные агентства также напоминают, что в прошлом году местным жителям также разрешили оплачивать банковские кредиты с помощью домашнего скота. Такие "новшества", конечно, вводятся властями не от хорошей жизни - в стране уже долгое время ощущается острая нехватка наличных денег и такой вот "бартер" по мнению властей должен хоть как-то охладить ситуацию на этом направлении. Ранее из-за неудачной земельной реформы, Зимбабве превратилась из страны-экспортера продовольствия, в страну-импортера и следствием этого стал буквально космический разгон инфляции, которая до сих пор сказывается на экономике этой страны.Специально для mmgp.ru

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