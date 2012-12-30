Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,423 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В Зимбабве разрешили платить за учебу баранами и козлами

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:19
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 2,548
Благодарностей: 784
УГ: 20
КП: 0.151
подарки
В Зимбабве разрешили платить за учебу баранами и козлами


Как сообщила британская "BBC News" власти страны разрешили зимбабвийцам оплачивать обучение своих детей в школах всей страны с помощью домашнего скота т.е. выращиваемые многими в этой стране, особенно в сельской местности овцы и козлы будут теперь выступать в качестве такой своеобразной местной валюты, которой можно будет официально расплачиваться. Необходимо также сразу сказать, что в данное время национальной валюты в Зимбабве вроде, как и не существует - она была официально отменена из-за галопирующей на тот момент дикой инфляции еще в 7 лет тому назад. Правда в прошлом году Резервный банк этой страны выпустил свои некоторые обязательства в виде банкнот номиналом в 2 и 5 долларов - это считается в стране в качестве местных разменных денег. А вообще население активно пользуется свободно конвертируемой валютой в виде долларов, евро, а также валютами стран-соседей, типа рэндов из ЮАР.

Впрочем, безусловно, сейчас подавляющее большинство зимбабвийцев просто бедные люди, но жизнь продолжается и им, например, необходимо периодически чем-то платить за обучение своих детей в школах. И вот тут-то им навстречу пошло министерство образования Зимбабве и учитывая местную специфику (что часть население выживает буквально кормясь со своей земли), оно, в лице министра образования г-на Лазаруса Докора, предложило теперь людям платить за обучение своих детей практически бартером, т.е. "живым мясом и молоком".

Кроме того, министр также обратил внимание, что в городских школах, отныне родителям будет разрешено расплатиться за учёбу своего ребенка, предлагая свои услуги, ну например, в качестве того же маляра, во время ремонта школы. И в принципе население довольно таким решением: - ну а что делать, раз денег нет?

Новостные агентства также напоминают, что в прошлом году местным жителям также разрешили оплачивать банковские кредиты с помощью домашнего скота. Такие "новшества", конечно, вводятся властями не от хорошей жизни - в стране уже долгое время ощущается острая нехватка наличных денег и такой вот "бартер" по мнению властей должен хоть как-то охладить ситуацию на этом направлении. Ранее из-за неудачной земельной реформы, Зимбабве превратилась из страны-экспортера продовольствия, в страну-импортера и следствием этого стал буквально космический разгон инфляции, которая до сих пор сказывается на экономике этой страны.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/58f745834eddc
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
OPLOTT на форуме  
Старый Сегодня, 15:48
#2
Мастер
 
Имя: Татьяна
Пол: Женский
Адрес: Пермь
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.12.2012
Сообщений: 3,674
Благодарностей: 1,378
УГ: 3
КП: 0.156
Re: В Зимбабве разрешили платить за учебу баранами и козлами
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
предложило теперь людям платить за обучение своих детей практически бартером, т.е. "живым мясом и молоком".
Прикольно.Читая такие новости ,начинаешь думать,что у нас еще не все так плохо.Недаром-все познается в сравнении.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Я инвестирую вместе с Е-invest.Biz
akva31z на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап MPOWER:"Дешевый кредит на учебу, каждому умному студенту", привлек $6 млн Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 0 26.10.2016 13:05
37% студентов Украины вынуждены совмещают работу и учебу в Вузе (опрос) Prosvetlenniy Новости в мире финансов и инвестиций 11 15.06.2016 11:45
В Зимбабве отказываются от национальной валюты kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 2 13.06.2015 21:51
Платить кредит иль не платить, вот в чём вопрос Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 59 24.03.2015 19:06
Трейдеру-мошеннику разрешили не платить штраф в 5 миллиардов евро Angelika78 Экономические преступления 19 01.05.2014 12:52

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар moskva
В России ликвидируют 197 банков
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
"Сбербанк России" отказывается отдать луганчанину депозит на 8 млрд грн
От Happy Money в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар ~XG~
Конкурс "КриптОлимп" - 36 этап (приз ПРЕМИУМ-аккаунт)
От ~XG~ в разделе «Конкурсы: Криптовалюты»
Аватара нет
Google запускает платежный сервис Android Pay
От Dmitriy News в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
УК Активо
От av111088 в разделе «Управляющие компании»
Аватар Антон4444
golden-geology.com - golden-geology
От Антон4444 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
408,423
Тем
465,197
Сообщений
11,480,469

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube