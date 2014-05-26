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Yahoo сообщило об увеличении квартальной выручки на 22%

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Yahoo сообщило об увеличении квартальной выручки на 22%


Во вторник на пресс конференции, посвященной продаже Yahoo крупнейшей американской телекоммуникационной корпорации Verizon Communications, представители компании сообщили 22.1% увеличении квартальной выручки.

Yahoo заявила, что доходы, полученные от своего подразделения Mavens, которое занимается мобильной, видео, местной и социальной рекламой, и является ключевым и наиболее быстрорастущим предприятием, выросли в первом квартале на 35.6%, до 529 миллионов долларов США.

Чистая прибыль в первом квартале компании Yahoo составила 99,4 млн. долл., или 10 центов за акцию. Для сравнения, прошлый год завершился для компании чистым убытком в 99,2 миллиона долларов, или 10 центов на акцию.

Выручка выросла с 1.09 миллиарда долларов до 1,33 миллиарда долларов.

Корпорация Verizon в феврале этого года согласилась купить основной бизнес компании Yahoo, который включает поисковик и электронную почту Yahoo за 4,48 миллиардов долларов, снизив первоначальное предложение на 350 миллионов долларов из-за двух массированных кибератак на интернет компанию.

Yahoo заявила, что ожидает окончательного завершения сделки по продаже в июне.

Специально для mmgp.ru
По материалам
http://www.reuters.com/article/us-ya...s-idUSKBN17K2E

https://text.ru/antiplagiat/58f744a98333e
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