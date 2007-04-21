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EzLab выпустила платформу на блокчейне для производителей вин

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EzLab выпустила платформу на блокчейне для производителей вин


Итальянский стартап EzLab совместно с EY создали платформу на базе блокчейна Эфириума и «умных контрактов» для отслеживания сертификации, географического происхождения и координации поставок вин, произведенных в Италии.

Конечный потребитель сможет получить информацию о качестве, происхождении, процессе выращивания, переработки и производства вина, используя смартфон для сканирования QR-кода на этикетке бутылки.

Такой подход позволяет гарантировать качество и повышает уровень доверия к производителям. Первый сертифицированный продукт – вино марки Falanghina производства Cantina Volpone – появится в магазинах в течение недели.

«Использование «умных контрактов» – это возможность бороться с демпингом цен, конкурентами и контрафактной продукцией», – считают представители компании EzLab.

«Цифровая подпись владельца компании на этикетке бутылки исключает мошеннические случаи регистрации чего-либо под именем Volpone», – уверяет Герардо Габриель Вольпоне (Gerardo Gabriele Volpone), консультант по цифровым технологиям и инновациям, директор завода Wolpone Winery в Италии.

По данным консалтинговой компании EY, мировая тенденция интереса потребителей к продуктам увеличивается. Так, 74% респондентов утверждают, что делают покупки путем поиска прозрачной информации о товаре, а 60% внимательно читают информацию на этикетках.
Кроме того, девять из десяти потребителей заявили, что хотели бы узнать больше об итальянских винах и их сертификационных критериях, и более 70% готовы платить больше за гарантию качества.

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Старый Сегодня, 15:19
#2
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Re: EzLab выпустила платформу на блокчейне для производителей вин
повтор http://mmgp.ru/showthread.php?t=510945
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