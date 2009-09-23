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Хакеры опубликовали иинструмент спецслужб США для взлома SWIFT

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Хакеры опубликовали иинструмент спецслужб США для взлома SWIFT


Хакерская группировка Shadow Brokers (Теневые брокеры) обнародовала документы, свидетельствующие о том, что Агентство национальной безопасности (АНБ) США имело несанкционированный доступ к межбанковской системе SWIFT.

По данным хакеров, специалисты АНБ, используя уязвимости в операционных системах Windows компании Microsoft, следили за денежными потоками между банками на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

Так, АНБ проникло в системы бюро обслуживания SWIFT, в частности в дубайский офис компании EastNets, специализирующейся на борьбе с отмыванием денег и оказании финансовых услуг в странах Ближнего Востока.

Несмотря на то, что подлинность опубликованных данных пока не установлена, некоторые эксперты считают, что им можно доверять.
«АНБ взломало компьютеры большого числа банков, нефтяных и инвестиционных компаний в Палестине, ОАЭ, Кувейте, Катаре, Йемене и других ближневосточных странах – и опубликованные хакерами данные свидетельствуют об этом», – считает Мустафа Бассам (Mustafa Bassam), исследователь из Университетского колледжа Лондона.

«Эти документы говорят о том, что АНБ, получив доступ к SWIFT, теоретически могло иметь отношение к финансовым транзакциям, проводимым террористическими группировками», – считает Крис Томас (Chris Tomas), эксперт по кибербезопасности компании Tenable.
Хакеры также обнародовали инструменты для взлома различных версий Windows. По словам экспертов, некоторые из них продолжают работать.

В головном офисе SWIFT и компании EastNets заявили, что не располагают данными о случаях несанкционированного доступа к сети. АНБ США пока не прокомментировало публикацию данных хакеров.

По словам представителей Microsoft, компания не получала от правительств сообщений о похищении каких-либо файлов.

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Старый Сегодня, 15:56
#2
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Имя: Сергей
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Re: Хакеры опубликовали иинструмент спецслужб США для взлома SWIFT
Получается опубликовали не «инструменты для взлома» а только доказательства и то косвенные.
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