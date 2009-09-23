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ЦБ Германии закрыл платежный сервис, связанный с OneCoin

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ЦБ Германии закрыл платежный сервис, связанный с OneCoin


Финансовый регулятор Германии объявил о закрытии немецкого платёжного сервиса IMS International Marketing Services GmbH, привязанного к схеме криптовалюты OneCoin, которая часто обвиняется в мошенничестве.

Согласно данным Федерального управления финансового надзора Германии (BaFin), в феврале 2017 года компания была оповещена о штрафе и заморозке счетов, однако продолжила свою работу.
По данным BaFin, она приняла 360 млн евро в криптовалюте OneCoin в 2015 и 2016 годах. Из этой суммы 29 млн евро удерживаются на счетах, замороженных регулятором.

«В случае, если IMS не прекратит свою деятельность, сумма штрафа увеличится до 1.5 млн евро, за несоблюдение порядка компания будет оштрафована на 150 000 евро, поскольку административные распоряжения подлежат немедленному исполнению», – сообщили представители BaFin.

OneCoin – это многоуровневая маркетинговая схема, которая представляет собой одноименную цифровую валюту в качестве инвестиционной возможности.

Потенциальные покупатели приобретают токены, которые затем могут быть выкуплены в режиме реального времени. Однако тем, кто привлекает покупателей, настоятельно рекомендуется искать их самостоятельно – именно в связи с этим OneCoin считается финансовой пирамидой.

В 2016 году регуляторы нескольких африканских стран предупреждали потребителей о местных усилиях OneCoin по привлечению инвесторов. В Великобритании лондонская полиция расследует схему OneCoin с сентября 2016 года. Регулирующие финансовые органы Италии в марте 2017 года запретили пропаганду OneCoin.

Примечательно, что BaFin не соглашается с финансовой деятельностью компании, а не с возможными махинациями при продаже токенов.

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