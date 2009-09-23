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OKCoin остановила приём депозитов в долларах США

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OKCoin остановила приём депозитов в долларах США


Вслед за гонконгской биржей Bitfinex, банки-партнеры которой отказываются обрабатывать операции в долларах, с аналогичной проблемой столкнулась и китайская криптовалютная биржа OKCoin, точнее, ее международная площадка, на которой ведется торговля за доллары США. Таким образом, остановка ввода и вывода фиатных валют на Bitfinex действительно вызвана действиями банков, а не внутренними проблемами биржи.

Информацию о приостановке депозитов на OKcoin разместил на Реддит один из её пользователей, сделав скриншот личного кабинета.

«Начиная с 18 апреля OKCoin временно приостанавливает приём депозитов в USD из-за возникновения проблем с банками-посредниками. Пожалуйста, воздержитесь от новых переводов, так как они могут быть отклонены. Мы ищем альтернативные способы для скорейшего возобновления депозитов. Возникшая проблема не затрагивает счета пользователей», - такое сообщение открывается во вкладке USD.

Наиболее пострадавшими в этой истории выглядят китайские биржи, которые из-за действий НБК уже третий месяц не могут открыть вывод биткоинов. Теперь для них закрывается и долларовый канал. Эта тенденция грозит окончательно добить торговлю криптовалютами в Китае, за исключением прямого обмена между пользователями.

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