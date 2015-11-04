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К 2020 году всем бюджетникам и пенсионерам выдадут карты "МИР"

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#1
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К 2020 году всем бюджетникам и пенсионерам выдадут карты "МИР"



В 2020 году закончится полный переход бюджетной сферы на банковские карты "МИР"

В России увеличат выпуск карт мир, а так же развернут инфраструктуру для приема этих карт. Со следующего года все граждане содержащиеся на бюджетные средства начнут пользоваться картами для зарплат "МИР" - Такой законопроект приняла Российская Государственная Дума во 2 чтении.

Первые переводы зарплат начнутся уже через 2,5 месяца, а завершится переход на российскую ПС ровно через год. Пенсионерам же будет выделено для перехода 3 года. За бюджетниками сохраняется право пользования международными платежными картами на том же счете. При таком условии на карту будет наноситься два логотипа разных платежных систем. Такая карта будет работать по российскому законодательству.

Карту не обяжут оформлять для налоговых выплат, или единого платежа от бюджетных организаций. Так же если человек откажется получать карту, он может получать деньги на расчетный счет и снимать деньги наличными.

Принятые поправки в законе разрешают производить карты "МИР" за границей, а так же обяжут банковские системы выпустить большее количество терминалов для этих карт. В проекте так же говорится о добавлении нескольких банков для участия в программе внедрения карты МИР, а именно Внешэкономбанка. Так же будут привлечены заграничные банки, в том числе и центральные банки стран. Эти поправки позволят расширить места приема карт во всем мире.

Авторы закона так же хотят обязать бизнесменов России установить в своих торговых сетях терминалы для оплаты картами "МИР". При этом закон не коснется тех у кого доход за последний год ниже 40 миллионов рублей.

Напомним, что Российская ПС создалась как инструмент для борьбы с санкциями введенными против России в 2014 году. После чего у Россиян начались проблемы с оплатой картами Виза и МастерКард. Центральный банк России оставляет за собой полный контроль за ПС "Мир" в виде 50% +1 акция.

В тоже время активно ведутся переговоры о внедрении терминалов для карт МИР в других странах. На данный момент представители НСПК ведут активные переговоры с несколькими банками Таиланда о возможности оплаты картами МИР. Конкретно идет диалог с Kasikornbank, а так же Таиланда ITMX и PCC.

Была оговорена дальнейшая работа по юридическому урегулированию внедрения приема банковских карт МИР на территории Таиланда.

Приоритетными странами для дальнейших переговоров НСПК являются именно те, которые востребованы у туристов из России.


Уникальность: 100.00%
По материалам rns.online и rns.online
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Метки
банк, карта, платежная система, россия
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