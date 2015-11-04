veranika55 Профессионал

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Страны с зарплатами выше, чем в США



Люди всегда не довольны своими зарплатами. Всем нам кажется, что нас недооценивают, хочется больше получать.

США - мировая экономика № 1. Казалось бы там самые высокие зарплаты и самые богатые люди. И если по количеству миллиардеров США на самом деле занимает 1 место, то с зарплатами там не все так гладко.



В большинстве стран существует так называемая минимальная оплата труда. И если в России минимальная зарплата труда определяется за месяц (наши работодатели умудрились ее обходить, придумывая почасовые выплаты и неполный рабочий день), то в большинстве стран, чтобы не было злоупотреблений со стороны работодателей минимальная заработная плата считается за час работы.

Нельзя нанять на работу американца, заплатив ему меньше 7.25$ в час. Таким образом в неделю американец получит 290$, в месяц 1160$. Для сравнения: в России минимальная зарплата во многих регионах ниже прожиточного минимума - от 7500 руб. в зависимости от региона.



Гораздо более американцев защищены канадцы с минимальной зарплатой 9.4$ в час, англичане (10.47$), нидерландцы (11.38$). Еще больше получают ирландцы (11.48$), несмотря на то что их страна в долгах, как в шелках, новозеландцы (11.66$) - колонии живут лучше, чем страна колонизатор. Бельгийцы гарантированно получают 11.9$ в час, постоянно борющиеся за свои права французы - 12.64$ в час. Это косвенно подтверждает тот факт, что за свои права надо бороться и добиваться для себя лучших условий и усилия будут вознаграждены. В Люксембурге минимальная зарплата - 14.75$. Ну а больше всех страдают от колониальной зависимости австралийцы, гарантированно получая 14.98$ в час. Наглядный пример - когда колония живет лучше колонизатора.



Что касается средних зарплат населения, то лучше американцев с средней зарплатой 57 000 долларов в год (4750$ в месяц) живут в Нидерландах (67000$), в Австралии (70 000$), в Дании (74000$), в Люксембурге (79000$), в Норвегии (81 000$) и в Швейцарии (95000$).







Специально для mmgp.ru

По материалам

http://money.cnn.com/infographic/eco.../?iid=SF_River

100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/58f735ea05c37 Люди всегда не довольны своими зарплатами. Всем нам кажется, что нас недооценивают, хочется больше получать.США - мировая экономика № 1. Казалось бы там самые высокие зарплаты и самые богатые люди. И если по количеству миллиардеров США на самом деле занимает 1 место, то с зарплатами там не все так гладко.В большинстве стран существует так называемая минимальная оплата труда. И если в России минимальная зарплата труда определяется за месяц (наши работодатели умудрились ее обходить, придумывая почасовые выплаты и неполный рабочий день), то в большинстве стран, чтобы не было злоупотреблений со стороны работодателей минимальная заработная плата считается за час работы.Нельзя нанять на работу американца, заплатив ему меньше 7.25$ в час. Таким образом в неделю американец получит 290$, в месяц 1160$. Для сравнения: в России минимальная зарплата во многих регионах ниже прожиточного минимума - от 7500 руб. в зависимости от региона.Гораздо более американцев защищены канадцы с минимальной зарплатой 9.4$ в час, англичане (10.47$), нидерландцы (11.38$). Еще больше получают ирландцы (11.48$), несмотря на то что их страна в долгах, как в шелках, новозеландцы (11.66$) - колонии живут лучше, чем страна колонизатор. Бельгийцы гарантированно получают 11.9$ в час, постоянно борющиеся за свои права французы - 12.64$ в час. Это косвенно подтверждает тот факт, что за свои права надо бороться и добиваться для себя лучших условий и усилия будут вознаграждены. В Люксембурге минимальная зарплата - 14.75$. Ну а больше всех страдают от колониальной зависимости австралийцы, гарантированно получая 14.98$ в час. Наглядный пример - когда колония живет лучше колонизатора.Что касается средних зарплат населения, то лучше американцев с средней зарплатой 57 000 долларов в год (4750$ в месяц) живут в Нидерландах (67000$), в Австралии (70 000$), в Дании (74000$), в Люксембурге (79000$), в Норвегии (81 000$) и в Швейцарии (95000$).Специально для mmgp.ruПо материалам100% уникальный текст

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CMETraders. Творим Добро. __________________ Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 14:15 .