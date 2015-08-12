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Лжебанки продолжают выманивать деньги у населения

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Старый Сегодня, 14:05
#1
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Лжебанки продолжают выманивать деньги у населения



По инициативе ЦБ РФ буквально на днях было прикрыто 2 сайта, которые предлагали услуги авто- и ипотечного кредитования для всех желающих. Название этих якобы настоящих банковских учреждений звучали как: ПАО "РегионСтрой" и "SkyCreditBank", но никаких лицензий на банковскую деятельность ЦБ РФ ранее им никогда не выдавал.

Некоторые неопытные пользователи сети "велись" на то, что оформление подобных кредитов можно было выполнить удаленно, что конечно, было вроде как очень удобно и быстро, но связавшись с таким сайтом, любой человек, безусловно, рисковал как своими персональными данными, так и данными своих платежных инструментов, в виде тех же своих банковских карточек.

В качестве примера, специалисты по кредитованию приводят особый случай с тем же SkyCreditBank. Этот лжебанк на своём сайте предлагал оформить кредитную карту с лимитом до 900 000 рублей. И что самое важное, то не важно какая там у вас была уже предыдущая кредитная история - у нас мол де именно сейчас открылась "ярмарка невиданной щедрости" - оформляем кредитную карту всем, без оглядки на ваше финансовое прошлое, налетай, расхватывай пока горячее!

И были ж те кто верил в такое без какой-то задней мысли, обращался, заказывал себе карту на сайте, ну и соответственно получал ответ побыстрей перевести в "банк" 350 рублей "за оформление пластика". После того как деньги предложенными способами уходили, то и всё общение с лжебанком на этом "благополучно" заканчивалось.

В связи с этим ЦБ РФ в очередной раз всем напоминает, что нельзя отправлять деньги в кредитную организацию у которой отсутствует лицензия выданная самим же ЦБ. Наличие лицензии проверяйте на сайте самого ЦБ РФ. Не позволяйте мошенникам выманивать у вас данные ваших карт или данные о себе - это чревато.

Кроме того, председатель Банка России г-жа Эльвира Набиулина, выступая вчера в Новгороде во время заседания российского Госсовета по проблемам защиты прав потребителей, предложила дать возможность ЦБ самому блокировать домены и сайты подобных лжебанков, которые кроме всего прочего часто регистрируются за пределами Российской Федерации, чтобы оградить население от бездумных трат и по её словам в связи с развитием инновационных технологий всё больше и больше услуг вскоре будет предоставляться с использованием интернета, поэтому здесь требуется особый контроль и со стороны самого ЦБ, в том числе.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/58f7352858577
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