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Apple планирует обновить iPhone к 10-летию смартфона.

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Apple планирует обновить iPhone к 10-летию смартфона.
«Apple собирается выпустить три iPhone не позднее этой осени, включая модернизированные версии существующих двух моделей iPhone и новую супер современную модель», — сообщили источники.
Они также отметили, что для модернизированного смартфона Apple тестирует новый тип экрана, изогнутое стекло и материалы из нержавеющей стали, а также более продвинутые камеры.
Для модели премиум-класса Apple тестирует экран, который охватывает практически всю переднюю часть устройства. В этой модели компания планирует использовать OLED-экраны. Источники также сообщили, что Apple стремится уменьшить размер всего смартфона за счет интеграции центральной кнопки «Домой» в сам экран с помощью программного обеспечения, подобно тому, как это сделано в смартфоне Samsung S8.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники сообщала, что Apple намерена приобрести изогнутые дисплеи для новой модели iPhone у своего конкурента, южнокорейского производителя смартфонов Samsung. В свою очередь Samsung представил новые смартфоны Galaxy S8 и Galaxy S8+ в конце марта. Новые модели имеют полностью безрамочную конструкцию, формирующую гладкую поверхность без кнопок и острых углов.
Американская корпорация Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, «умных часов» и программного обеспечения.
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