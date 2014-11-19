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Никому не нужные самолёты Sukhoi Superjet 100 будут закупать за счёт казны

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Старый Сегодня, 13:37
#1
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Никому не нужные самолёты Sukhoi Superjet 100 будут закупать за счёт казны


Министерство промышленности и торговли, совместно с Министерством транспорта Российской Федерации, объявили о своём желании создать несколько авиакомпаний, на основе уже существующей Red Wings, чтобы можно было закупать никому больше ненужные российские самолёты Sukhoi Superjet 100, сокращённо SSJ 100. Созданные авиакомпании смогут использовать российские авиамашины на коротких межрегиональных маршрутах. Тем самым государство сможет хоть как-то поддержать спрос на отечественное гражданское авиастроение, в лице машин Sukhoi Superjet 100.

Как заявили неназванные источники из правительства РФ, Министерство промышленности и торговли, совместно с Министерством транспорта России разрабатывают законопроект, который позволит хоть как-то поддержать производство ближнемагистрального самолёта Sukhoi Superjet 100, путём их поставок в будущие дочерние подразделения компании Red Wings, в количестве ста машин, на протяжении ближайших 4-х лет. Данные самолёты будут использоваться только на внутренних региональных маршрутах.

В Министерстве промышленности и торговли России уточнили журналистам информацию о том, что компанию Red Wings планируют использовать, как головную компанию, на основе которой будет создано несколько мелких авиакомпаний для перевозок пассажиров между населёнными пунктами с населением более 0,2 млн человек. Таких в России насчитывается в пределах сотни. Инвестиционный проект станет дополнительным стимулом и рекламой по продвижению самолета для российских авиакомпаний, которые пожелают включиться в программу перевозок по межрегиональным маршрутам. Тем самым государство сможет решить ещё одну проблему, увеличить подвижность населения.

Подобные планы уже озвучивались в прошлом году. В конце осени 2016 года, глава Министерства транспорта России Максим Соколов заявил, что крупный российский инвестиционный капитал рассматривает проект по созданию региональных авиакомпаний, под рабочим названием "Азимут", которые будет ориентированы на перевозку пассажиров на Юге России. По прошлому плану министра, компания должна быть создана к концу текущего года, а парк авиакомпаний должен состоять исключительно из машин Sukhoi Superjet 100.

Whore65

специально для mmgp.ru
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Старый Сегодня, 14:05
#2
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Имя: Влад
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Re: Никому не нужные самолёты Sukhoi Superjet 100 будут закупать за счёт казны
Очень мудрое решение, главное, чтобы они летали)
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