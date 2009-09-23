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В Дубае создана городская платёжная система на блокчейне

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В Дубае создана городская платёжная система на блокчейне


Компания Avanza Solutions под управлением принца Хамдана бин Мохаммеда завершила создание местной городской площадки для платежей. Всё это реализовано в рамках государственной кампании Smart Dubai Office. Площадка использует блокчейн в качестве своей основы, а подключат к ней почти сорок различный городских учреждений. Это стало возможным благодаря подписанному меморандуму между Smart Dubai Office, FinTech а также Avanza Solutions. Проект получил название Citywide и основан на базе платформы Cipher, которая использует блокчейн.

Платформа имеет высокую адаптивность к общеизвестной блокчейн-сети и блокчейн сети Эфириума, где реализованы умные контракты. Наработки Avanza Solutions в области финансовых взаиморасчётов при поддержке Cipher должны устранить упущения в этой части и помочь в дальнейшем развитии.

Разработки в области блокчейна в Дубае ведутся с начала 2016 года после проведения "Глобального совета по блокчейну". Управлением занимается "Фонд будущего правительства Дубая". А разработки подобных проектов вводятся в действие благодаря "Стратегии блокчейна в Дубае", на основе которой запланирован переход документооборота в Дубае на блокчейн уже в 2020 году.

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