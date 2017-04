Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 14:20 Сегодня, 14:20 Сегодня, 13:19 #1 assss Мастер

Регистрация: 25.09.2014 Сообщений: 7,364 Благодарностей: 1,711 УГ: 97 КП: 0.041 подарки награды ...А море неспокойно Цитата: В районе Керченской переправы потерпел крушение сухогруз «Герои Арсенала», на котором находились 12 членов экипажа.



К месту аварии были направлены шесть судов. Как отмечают спасатели, ситуация осложняется сильным ветром, скорость которого достигает 20 м/с.



По данным источника «РИА Новости», пятерых членов экипажа удалось спасти, семеро считаются пропавшими без вести. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-службы крымского управления МЧС Владимира Иванова сообщило, что одного человека удалось поднять на борт спасательного судна, еще несколько человек в спасательных жилетах находятся в воде и вытащить их не удается из-за сильных волн.

По данным портала marinetraffic.com, сухогруз вне зоны видимости. Последняя полученная позиция о его местонахождении в Черном море, недалеко от Керчи.



Подробнее на РБК:

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58f6e3...a79b?from=main Стройгазмонтаж" (а у них все фирмы интересные), строит мост.

Хотя, какой газ, и, где Сибирь, а где это. А, может быть, связь в том, что эта организация имеет какое-то отношение к добыче газа в той самой Сибири, а газ потом продаётся и эти деньги от государства получает потом "Стройгазмонтаж", чтобы строить мост на юге, притом что "Стройгазмонтаж" и с участия в добыче того газа деньги имеет. Но один раз получить деньги хорошо, а два - ещё лучше. И всё это гениальный план сами знаете, кого. Тем более, владелец этой фирмы - сами знаете, кто.



Вот место, где строится мост (там видно Тузлинскую косу внизу, выше - коса Чушка):



На юге этого пролива, есть коса, которая тянется от берега Краснодарского кр., в сторону Крыма, а заканчивается она бывшим островом Тузла, который посредине пролива. Бывшим, потому что он - то остров, то оконечная часть косы - косу эту периодически размывает и оконечность становится тогда островом. Сейчас косу укрепили и по ней хотят строить эстакаду, которая дальше перейдёт в мост. Длина моста тогда будет большой (19 км.).

Обоснование этого выбора вот:

Цитата: Доводами в пользу тузлинского проекта стали сразу несколько факторов, но основными являлись проблемы создания оптимальной схемы транспортных развязок для Керчи и двух портов Керченского пролива: порта «Кавказ» и порта Тамань.

Проект моста через косу Чушку имеет меньшую длину перехода, но являлся менее экономически выгодным в плане строительства транспортных развязок. Для этого варианта перехода пришлось бы строить дополнительные транспортные эстакады и дороги в обход Керчи[26]. Поскольку и коса Чушка и Тузла довольно низменные, то находятся в зонах периодического затопления при штормах с прекращением движения и с угрозой размыва.



Широко известно, кто руководит "Стройгазмонтажем", а вот, кто руководит ГК "Автодор": опа, Р. В. Старово́йт - кандидат педагогических наук, вице-президент спортивной федерации биатлона Санкт-Петербурга. Везде птенцы гнезда и покровители каких-нибудь спортивных заведений. В пору уже переименовать этот город, из криминальной столицы России, в чиста спортивную. Кстати, Ротенберг - выпускник физкультурного факультета. Кому, как не ему строить "мост века" силами газификаторов. А уж как в России умеют строить всякого рода газовщики, нефтяники и физкультурники мы знаем:



...тогда уж, ещё проще, его можно утопить, чем поджечь то.



"Автодор" ещё одна интересная контора, хотя и государственная. Но мы знаем, что под его неусыпным контролем постоянно осваиваются неплохие бюджетные средства, а иногда происходят наезды на дальнобойщиков.





Документ. Там и структуры "Автодора" фигурируют:





Не знаю сколько будет освоено на авторазвязках, но знаю, что строительство трассы "Тамань" в Крыму в начале 2016 года оценивалось 80 бюджетных лярдов, а в середине того же года Аксёнов сказал, что будет потрачено ещё 43.

Само же строительство моста должно обойтись в 212 млрд рублей. По сравнению с Олимпиадой, немного, только эти цифры имеют склонность увеличиваться.



Как видим, деньги есть, но геологию не купишь. Вот, проблемы, с которыми связано строительства моста, тем более, именно по этой красной линии (севернее там геология полегче):

Цитата: старший научный сотрудник Российской академии наук, Института водных проблем РАН Юрий Медовар в комментарии Sota Vision

отметил, что во времена СССР проект Керченского моста не прошел согласования у высококлассных специалистов.

"Они его завернули. Почему? Там очень сложная геология. Очень сложная геология. Там грязевой вулканизм, там шесть водоносных горизонтов, и плюс ко всему, там карст. Куда, как сейчас все объясняют, мы будем бить сваи? Ребята, там ничего бить нельзя: это море, плюс метров 80 донных отложений. Вы в курсе, что там утонул паром, кран плавучий? Его найти не могут, потому что там колоссальные донные отложения...



Цитата: Главный инженер проекта компании "Союзтранспроект" Георгий Росновский — опытный мостостроитель. На стенах его кабинета висят фотографии спроектированных им мостов и транспортных развязок. "Стаж работы 57 лет", — говорит он, упоминая, что до развала Союза параллельно основной работе 15 лет был экспертом ООН по мостам и дорогам при Министерстве внешних сношений СССР.



В 1993 году Росновскому заказали первый проект транспортного перехода через Керченский пролив.



Поясняет, что в разные годы рассматривались варианты строительства в четырёх точках пролива, так называемых створах. Три из них связывали Крым с косой Чушка на российском берегу: Северный пролегал к самой восточной точке Крыма — мысу Фонарь, Жуковский — в районе паромной переправы, Еникальский — в окрестностях крепости Ени-Кале. Самый южный створ — Тузлинский — пролегает от косы Тузла на кубанском берегу через одноимённый остров к Керчи.



Выбор россиянами последнего варианта Росновского удивил, так как он очень сложный и, соответственно, самый дорогой.



"Здесь очень плохая геология"



Северную часть пролива долго считали оптимальной для строительства перехода. Причина – в подходящей для таких массивных сооружений геологии. Чем южнее, тем глубже находятся коренные грунты, ближе к острову Тузла расположена сеть глубоких грязевых вулканов, которые могут "дышать", вызывая колебания грунта.



— Здесь очень плохая геология. Дно илистое, коренные грунты на глубине 80–90 метров. Всё, что выше, — прослойки илистых грунтов или грунтов немного покрепче, но на них нельзя "сажать" фундаменты опор. Ещё здесь проходит стык тектонических плит, сейсмика до девяти баллов, нужно некоторые сваи делать наклонными. Получается, сваи должны быть длиной около 100 метров, таких у нас никто не делает, нет такого опыта.



Россияне справятся?



— Ну, будут не на десять метров углублять в коренные грунты, а на пять или три, но это будет плохая конструкция.



А на какую глубину сваи можно забивать без проблем?



— 60 метров.



Насколько опасен для моста ледоход?



— Чем больше его пролёты, тем он менее опасен. Россияне хотят сделать над проливом два параллельных арочных моста — автодорожный и железнодорожный с пролётом 230 метров, а дальше — маленькие пролёты. Это очень плохо.

https://focus.ua/world/348338/ Итак, основные опасности: заиленное дно на большую глубину (60 м.); карстовые пустоты ниже этого ила; льдины, которые гонятся в этом месте сильными ветрами и течением; водно-химическая эрозия; сильные землетрясения (до 9 баллов).

Методы борьбы: вбить частокол из очень длинных (до 100 м.) железных свай - очень прочных, по видимому, и защищённых от коррозии на выделенные деньги, но слишком близко расположенных друг к другу, что помогает избежать просадок, но мешает избежать льдин.

О, как будет:



По каким причинам этот мост строит Россия понятно - это дополнительный путь переброски войск, организации транспортного сообщения с другими странами через Крым и с самим Крымом, что должно, как считается, понизить цены в Крыму, за счёт остальной страны, естественно, - за счёт, например, Сибири, в которой есть нефть и газ, но сибирякам нефть, а особенно газ, не принадлежат, а принадлежат они всей стране и выручкой от них будет уплачено за этот мост Ротенбергу.



Стишок

Здоровье, сила, ловкость-

Вот спорта пламенный завет

Покажем нашу дружбу, смелость

Всего в 14 км. от того, места где сейчас терпят бедствие моряки, правительство РФ, силами одной интересной фирмы, под названием "Стройгазмонтаж" (а у них все фирмы интересные), строит мост.

Хотя, какой газ, и, где Сибирь, а где это. А, может быть, связь в том, что эта организация имеет какое-то отношение к добыче газа в той самой Сибири, а газ потом продаётся и эти деньги от государства получает потом "Стройгазмонтаж", чтобы строить мост на юге, притом что "Стройгазмонтаж" и с участия в добыче того газа деньги имеет. Но один раз получить деньги хорошо, а два - ещё лучше. И всё это гениальный план сами знаете, кого. Тем более, владелец этой фирмы - сами знаете, кто.

Вот место, где строится мост (там видно Тузлинскую косу внизу, выше - коса Чушка):

На юге этого пролива, есть коса, которая тянется от берега Краснодарского кр., в сторону Крыма, а заканчивается она бывшим островом Тузла, который посредине пролива. Бывшим, потому что он - то остров, то оконечная часть косы - косу эту периодически размывает и оконечность становится тогда островом. Сейчас косу укрепили и по ней хотят строить эстакаду, которая дальше перейдёт в мост. Длина моста тогда будет большой (19 км.).

Обоснование этого выбора вот:

Это из Википидеи, и тут, почему-то, не сказано о постоянном размыве тузлинской косы, на которой ставят эстакаду. Почему-то, не сказано о грязевых вулканах, которые есть и в её районе и известно о них давно. Вместо этого, делается упор на экономическую выгоду, которую обосновала ГК Автодор, занимающаяся дорожным строительством.

Широко известно, кто руководит "Стройгазмонтажем", а вот, кто руководит ГК "Автодор": опа, Р. В. Старово́йт - кандидат педагогических наук, вице-президент спортивной федерации биатлона Санкт-Петербурга. Везде птенцы гнезда и покровители каких-нибудь спортивных заведений. В пору уже переименовать этот город, из криминальной столицы России, в чиста спортивную. Кстати, Ротенберг - выпускник физкультурного факультета. Кому, как не ему строить "мост века" силами газификаторов. А уж как в России умеют строить всякого рода газовщики, нефтяники и физкультурники мы знаем:

...тогда уж, ещё проще, его можно утопить, чем поджечь то.

"Автодор" ещё одна интересная контора, хотя и государственная. Но мы знаем, что под его неусыпным контролем постоянно осваиваются неплохие бюджетные средства, а иногда происходят наезды на дальнобойщиков.

Документ. Там и структуры "Автодора" фигурируют:

Не знаю сколько будет освоено на авторазвязках, но знаю, что строительство трассы "Тамань" в Крыму в начале 2016 года оценивалось 80 бюджетных лярдов, а в середине того же года Аксёнов сказал, что будет потрачено ещё 43.

Само же строительство моста должно обойтись в 212 млрд рублей. По сравнению с Олимпиадой, немного, только эти цифры имеют склонность увеличиваться.

Как видим, деньги есть, но геологию не купишь. Вот, проблемы, с которыми связано строительства моста, тем более, именно по этой красной линии (севернее там геология полегче):

Сегодняшний утонувший сухогруз тоже не найдут. И тут не надо придираться к "эксперду", источнику, и т. д., это просто первое что нашлось, те же мысли высказывало ещё множество учёных и строителей и опубликовано это на множестве ресурсов.

Итак, основные опасности: заиленное дно на большую глубину (60 м.); карстовые пустоты ниже этого ила; льдины, которые гонятся в этом месте сильными ветрами и течением; водно-химическая эрозия; сильные землетрясения (до 9 баллов).

Методы борьбы: вбить частокол из очень длинных (до 100 м.) железных свай - очень прочных, по видимому, и защищённых от коррозии на выделенные деньги, но слишком близко расположенных друг к другу, что помогает избежать просадок, но мешает избежать льдин.

О, как будет:

По каким причинам этот мост строит Россия понятно - это дополнительный путь переброски войск, организации транспортного сообщения с другими странами через Крым и с самим Крымом, что должно, как считается, понизить цены в Крыму, за счёт остальной страны, естественно, - за счёт, например, Сибири, в которой есть нефть и газ, но сибирякам нефть, а особенно газ, не принадлежат, а принадлежат они всей стране и выручкой от них будет уплачено за этот мост Ротенбергу.

