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State Street: фунт/доллар скоро вернется к $1.26, а евро/фунт — к stg0.85

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State Street: фунт/доллар скоро вернется к $1.26, а евро/фунт — к stg0.85
Вчера фунт резко подорожал из-за того, что, по мнению рынка, проведение досрочных выборов в Великобритании будет способствовать более мягкому Брекзиту, отмечают эксперты State Street. Однако инвесторам следует помнить, что сама госпожа Мэй - как раз сторонник жесткого сценария выхода страны ЕС.

Эксперты State Street также отмечают, что:

- по словам Терезы Мэй, ее приоритетом является контроль за иммиграцией и границей в целом. Если начинать переговоры с такой позиции, то дело закончится жестким Брекзитом и никакие досрочные выборы существенной роли здесь не сыграют;

- резкий рост фунта в основном обусловлен ликвидацией коротких позиций, а не чем-то еще;

- на следующей неделе мы ждем возвращения евро/фунта к stg0.85, а фунт/доллара — к $1.26;

- мы ждем дальнейшего роста евро/доллара, особенно если господин Макрон выйдет во второй тур президентских выборов;

- доллар продолжит дешеветь против евро и иены, так как все четыре драйвера его предыдущего роста (ожидания фискального стимулирования, дерегулирования экономики, роста инфляции и ВВП) откровенно разочаровывают;

- мы видим риски того, что в этом году ставки в США будут повышены еще всего один раз;

- мы предпочитаем продавать доллар против высокодоходных волатильных валют развивающихся стран.

Источник: Forexpf.Ru
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