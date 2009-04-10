|
State Street: фунт/доллар скоро вернется к $1.26, а евро/фунт — к stg0.85
Вчера фунт резко подорожал из-за того, что, по мнению рынка, проведение досрочных выборов в Великобритании будет способствовать более мягкому Брекзиту, отмечают эксперты State Street. Однако инвесторам следует помнить, что сама госпожа Мэй - как раз сторонник жесткого сценария выхода страны ЕС.
Эксперты State Street также отмечают, что:
- по словам Терезы Мэй, ее приоритетом является контроль за иммиграцией и границей в целом. Если начинать переговоры с такой позиции, то дело закончится жестким Брекзитом и никакие досрочные выборы существенной роли здесь не сыграют;
- резкий рост фунта в основном обусловлен ликвидацией коротких позиций, а не чем-то еще;
- на следующей неделе мы ждем возвращения евро/фунта к stg0.85, а фунт/доллара — к $1.26;
- мы ждем дальнейшего роста евро/доллара, особенно если господин Макрон выйдет во второй тур президентских выборов;
- доллар продолжит дешеветь против евро и иены, так как все четыре драйвера его предыдущего роста (ожидания фискального стимулирования, дерегулирования экономики, роста инфляции и ВВП) откровенно разочаровывают;
- мы видим риски того, что в этом году ставки в США будут повышены еще всего один раз;
- мы предпочитаем продавать доллар против высокодоходных волатильных валют развивающихся стран.
Источник: Forexpf.Ru