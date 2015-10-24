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Граждане России могут себе позволить товары только по скидкам

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Граждане России могут себе позволить товары только по скидкам


Распродажи товаров в сетевых магазинах по скидочным акциям достигли рекордных значений, по итогам прошедшего года. За прошедший год, спрос на товары со скидкой вырос более чем на 20 процентов. Таким образом, можно посчитать, что каждая пятая покупка, в отечественных магазинах, проходила по скидке. Шесть лет назад, количество покупок по промо акциям составляло всего лишь 8,1 процента, от общего объёма покупок.

Жители России предпочитают покупать, по скидкам, те товары, которые не могут себе позволить купить по обычной цене. То есть, алкогольные напитки, кофе, шоколад, творог. Из непродовольственных товаров, по акциям, в основном, покупается стиральный порошок, в больших упаковках. Максимальное количество продаж по скидочным акциям, по итогам 2016 года, зафиксировано по кофе и творогу, рост составил на 9,4 и 8,4 процента соответственно, по сравнению с 2015 годом. Так же большой рост объёма покупок по скидкам зафиксирован по шоколаду и пирожному, на 6,9 и 4,3 процента соответственно. Такие данные приводит издание "Известие", ссылаясь на опубликованный доклад аналитической фирмы GfK Rus.

В первую очередь, среднестатистический покупатель из России обращает внимание на ценник, при выборе продукции на рынке товаров повседневного спроса. Именно по этой причине, торговые сети и производители сконцентрировали своё внимание на ценовой политике. Теперь, основной методикой привлечения покупателей в магазины является управление ценой, и ритейлеры активно пользуются такой стратегией, чтобы удержать свою долю продаж на рынке, так комментирует происходящее Николай Москвитин, который занимает пост старшего консультанта отдела исследований потребительской панели GfK Rus. По мнению аналитиков, известным брендам, а так же торговым сетям нужно аккуратно пользоваться стратегией маневрирования цен, чтобы не утонуть в ценовых войнах.

Эксперты, подводя итоги, указывают на то, что ритейлерам будет всё сложнее продавать дорогой товар, без проведения промо акций.

Но в такой политике кроется большая опасность для торговых сетей. Продавая товары других производителей со скидкой, ритейлеры рискуют подорвать интерес потребителей к товарам собственных марок, таких, как "Красная цена", или "Каждый день".

Два года назад соотношение продаж товаров собственных марок торговых сетей к продажам товаров по акциям составляло 21 процент против 79, через год соотношение продаж увеличилось в сторону товаров со скидкой, 11 процентов против 89.

Под брендом сетевых магазинов спросом пользуются такие товары, как молочная продукция, бакалея и различные напитки. Рост продаж по этим категориям продовольственных товаров составил от 8 до 12 процентов, за прошедший год.

Whore65

специально для mmgp.ru
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