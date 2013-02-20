Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,412 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Венчурный фонд бывшего ген.директора и сооснователя Twitter привлек $178.4 млн

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:42
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 4,830
Благодарностей: 1,469
УГ: 17
КП: 0.179
подарки
награды Волшебный горшочек 
Венчурный фонд бывшего ген.директора и сооснователя Twitter привлек $178.4 млн

Венчурный фонд бывшего генерального директора и сооснователя Twitter привлек 178.4 млн долларов.

Венчурный фонд Obvious Ventures расположенный в Сан-Франциско привлек 178.4 млн долларов инвестиций в свой второй фонд.

В фонд Obvious Ventures II вложились 38 инвесторов.

Фонд Obvious Ventures возглавляют Эван Уильямс (основатель социальной сети Twitter), являющийся основателем и генеральным директором фонда, а также соучредители входящие в совет директоров фонда: Джеймс Джоакин, Вишал Васишт, Эндрю Биб, Нан Ли, Гейб Клейнмана, Сами Инкинен.

Венчурный фонд Obvious Ventures специализируется на инвестировании в трех основных областях: сельскохозяйственный сектор, энергетический и инвестирование в здоровый образ жизни (организации занимающиеся решением проблем экологии, таких как изменение климата, а также инвестирование в предприятия производящие пищевые и биодобавки).

Инвестиционный портфель фонда включает такие компании как: Diamond Foundry, Enbala, Enervee, Flux, Mosaic, Loup, Proterra, Zymergen, Gusto, Joy, Medium, Lucid, Happiest Baby, Olly, Urban Remedy и другие.

Перевод специально для форума MMGP.

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Уникальный инвестиционный блог, только лучшие проекты - e-invest.biz!
Выгодный обмен
Denver10 на форуме  
Ответить
Метки
венчурный фонд, инвестирование, инвестиции, инвестиционный проект, финансы
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Венчурный фонд Spark Capital привлек $606 млн для инвестиций Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 0 16.03.2017 23:25
Dymon Asia привлек $50 млн в свой первый венчурный фонд для финтех стартапов Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 4 10.03.2017 12:45
Венчурный фонд Ascension Ventures привлек $255 млн инвестиций для здравоохранения bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 07.12.2016 19:06
Венчурный фонд SV Angel, привлек $53 млн для инвестирования в стартапы Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 0 23.11.2016 18:31
Венчурный фонд Spark Capital привлек $1 млрд для инвестиций Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 0 15.11.2016 15:12

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
ПАММ-счет Fllipsi: 9380 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Monitorer
stable-way.biz - Stable Way
От Monitorer в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар nlobp
ОАО Банк Уралсиб – bankuralsib.ru
От nlobp в разделе «Каталог Брокеров»
Аватара нет
ПАММ-счет Askr: 598548 (Forex-Trend)
От Askr в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Честные экономические игры
От Andrei397 в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар Globomen
Стоит ли центробанкам лопать финансовые пузыри?
От Globomen в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
408,412
Тем
465,179
Сообщений
11,479,831

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube