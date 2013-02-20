Венчурный фонд бывшего ген.директора и сооснователя Twitter привлек $178.4 млн

Венчурный фонд бывшего генерального директора и сооснователя Twitter привлек 178.4 млн долларов.
Венчурный фонд Obvious Ventures расположенный в Сан-Франциско привлек 178.4 млн долларов инвестиций в свой второй фонд.
В фонд Obvious Ventures II вложились 38 инвесторов.
Фонд Obvious Ventures возглавляют Эван Уильямс (основатель социальной сети Twitter), являющийся основателем и генеральным директором фонда, а также соучредители входящие в совет директоров фонда: Джеймс Джоакин, Вишал Васишт, Эндрю Биб, Нан Ли, Гейб Клейнмана, Сами Инкинен.
Венчурный фонд Obvious Ventures специализируется на инвестировании в трех основных областях: сельскохозяйственный сектор, энергетический и инвестирование в здоровый образ жизни (организации занимающиеся решением проблем экологии, таких как изменение климата, а также инвестирование в предприятия производящие пищевые и биодобавки).
Инвестиционный портфель фонда включает такие компании как: Diamond Foundry, Enbala, Enervee, Flux, Mosaic, Loup, Proterra, Zymergen, Gusto, Joy, Medium, Lucid, Happiest Baby, Olly, Urban Remedy и другие.
Перевод специально для форума MMGP
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