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Lenovo собирается инвестировать в передовые инновации по $1,2 млрд в год

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Lenovo собирается инвестировать в передовые инновации по $1,2 млрд в год
Глава известного производителя электроники Lenovo Group Ян Юаньцин рассказал в интервью изданию Nikkei о планах вложить в течение четырех лет $1,2 миллиарда в исследования и разработки в области Интернета вещей, искусственного интеллекта и больших данных.

Он отметил, что компания также рассчитывает на сотрудничество с Google и Amazon, у которых уже разработаны на высоком уровне базовые технологии искусственного интеллекта.

Сейчас Lenovo контролирует 20 % глобального рынка, конкурируя с HP в гонке за мировое лидерство. В попытке расширить присутствие, китайская компания решила заняться технологиями ИИ. На научно-исследовательские работы будут расходоваться огромные суммы — $1,2 млрд ежегодно в течение периода до марта 2021 года. «Из общего объема порядка 20% будет направлены на разработку в сфере ИИ, больших данных и Интернета вещей», — заявил Юаньцин.

В качестве шага к разработке терминалов, использующих фирменную технологию искусственного интеллекта, Lenovo планирует создать новое программное обеспечение в сотрудничестве с компаниями из США, говорит Юаньцин. Lenovo также будет стремиться разработать системы, которые используют ИИ для подключения ПК, телевизоров, смартфонов и информационно-развлекательных систем для автомобилей.
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