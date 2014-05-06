Как снизить размер комиссии при совершении операции пополнения/снятия средств?

Всем привет! Давайте сегодня поговорим на довольно банальную, но очень важную тему
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Инвестор сам выбирает наиболее подходящие для него способы совершения финансовых операций. Здесь играют роль многие факторы: форма и местонахождение денег (наличка, на счету в банковском учреждении, электронный кошелек), страна обитания, то в какой валюте средства.
Я выбираю для совершения финансовых операций платежные системы, с учетом особенностей конкретного проекта. Чаще всего прибегаю к использованию систем Perfect Money и WebMoney.
А какому электронному кошельку Вы отдаете предпочтение? Почему? Жду ответы внизу
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