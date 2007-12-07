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Изгнанные брокеры бинарных опционов покоряют новые земли

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Изгнанные брокеры бинарных опционов покоряют новые земли
Колл-центры брокеров агрессивно обрабатывают клиентов из развитых и развивающихся стран.

Несколько лет назад, когда индустрия бинарных опционов только появилась на свет, этот сегмент развивался довольно вяло, позиционируясь как нечто среднее между финансовой торговлей и геймингом. Но все изменилось, когда компании принялись за агрессивный маркетинг своих продуктов в качестве «инвестиции». Депозиты сразу же увеличились в размерах, а регуляторы брокеров бинарных опционов и в частности Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) стали пристально следить за деятельностью таких компаний.

Своей тактикой горячих продаж и вероломным маркетингом индустрия навлекла на себя гнев регуляторов, которые существенно ужесточили нормы ведения деятельности брокеров за последнее время, причем особенно отличилась та же CySEC. На этой волне колл-центрам были вынуждены мигрировать в ЕС, многие из которых решили отправиться на поиски альтернативных вариантов.

Нерегулируемые брокеры наступают

Часть участников индустрии выбрала путь «возвращения в прошлое» и снова облачилась в статус нерегулируемых брокеров. После того, как Израиль обрушил гнев на бинарные опционы, а затем решил объединить усилия с CySEC, компании отправились на поиски альтернативных юрисдикций.

Многочисленные осведомленные источники подтвердили существование многочисленных колл-центров брокеров бинарных опционов в таких странах, как Сербия, Косово, Македония и Украина. И эти компании используют все ту же тактику горячих продаж, те же агрессивные торговые уловки, вводя клиентов в заблуждение. Причем власти тех стран, на граждан которых теперь «охотятся» брокеры, не в силах защитить розничных инвесторов в рамках своих юрисдикций.

Колл-центры за пределами ЕС, базирующиеся в странах Восточной Европы, свободно привлекают депозиты из Австралии, ЕС, Канады и Дальнего Востока. И на фоне этой тенденции, если число таких компаний продолжит расти, в ближайшие кварталы индустрия может навлечь на себя новые операционные трудности.

Источник: ru.forexmagnates.com
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