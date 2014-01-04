BLENDABTC - blendabtc.biz

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blendabtc.биз - Ваш Доходный Королевство предлагаем всех, кто желает иметь стабильный дополнительный заработок в долгосрочной перспективе инвестировать в нашу компанию. Как только вы сделаете депозит, вы начнете получать ежедневные проценты и продолжать зарабатывать, пока ваш срок депозита истекает. После этого вы можете либо вывести или снова вложить их, еще на один срок, чтобы продолжать получать ежедневные проценты. Деньги, которые мы привлекаем через наш веб-сайт будет использоваться, чтобы увеличить наши оборотные средства и, как следствие, увеличение прибыли, чтобы поделиться с вами, как наш инвестор.
Тарифные планы:
Plan1: 0.3% в час в течение 480 часов
Депозит $5.00 - $49.00 (или в Эквиваленте в Биткоине)
Plan2: 0.4% в час в течение 480 часов
Депозит $50.00 - $99.00 (или в Эквиваленте в Биткоине)
Plan3: 0.5% в час в течение 480 часов
Депозит $100.00 - $25000.00 (или в Эквиваленте в Биткоине)
Во всех Тарифных планах, депозит включен в выплаты!
Минимальная сумма на вывод от 0.2 USD (или в Эквиваленте в Биткоине)
Платежные системы: PerfectMoney, Payeer, Bitcoin
Pеферальная программа:10%
Registrant: WhoisGuard Protected
EV SSL CERTIFICATE: COMODO Secure
DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM
DNS2.REGISTRAR-SERVERS.COM
Тема создана для ознакомления и не является призывом к действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения! Действует предложение по рефбеку своим рефералам 100%= 10% от суммы депозита
Моя реферальная ссылка: https://blendabtc.biz/?ref=DmDock
Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=5111...1#post12659519
Мой вклад:100$ - Зашел минималкой на третий тарифный план.
Цитата:
Дата операции: 19 Апр 2017 02:36
ID операции: 343408496
Тип операции: перевод
Магазин: blendabtc.biz
Статус: выполнен
Сумма списания: 100.00 $
Сумма получения: 100.00 $
Описание счета: Deposit to blendabtc.biz User DmDock
Номер счета в магазине: 2WH3H4IBO3N4SODTMCIBUVUHBTB5CUS3
------------------------------------- Всем комфортного инвестирования!!