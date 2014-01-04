Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BLENDABTC - blendabtc.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Как на одной публикации заработать $100
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#1
Любитель
 
Имя: Dmitriy
Пол: Мужской
Регистрация: 04.01.2014
Сообщений: 222
Благодарностей: 58
УГ: 2
КП: 0.000
подарки
BLENDABTC - blendabtc.biz
Я не админ!
Старт проекта 18.04.2017


Легенда (Гугл перевод)
Цитата:
blendabtc.biz было повышение доверия потенциальных руководство, которое стало возможным благодаря команде высококвалифицированных финансовых экспертов. Отличные показатели продемонстрировали компании вместе с существенно увеличил активы позволяют компании предлагать свою продукцию и услуги на открытом рынке, для всех, кто интересуется выгодным инвестированием и получать стабильный доход в течение длительного срока. Коллектив компании с�финансовых специалистов с сильной командой в биткойн-майнинг позволяет для эффективного анализа и финансового положения. В компании работают специалисты на постоянной основе.
Цитата:
blendabtc.биз - Ваш Доходный Королевство предлагаем всех, кто желает иметь стабильный дополнительный заработок в долгосрочной перспективе инвестировать в нашу компанию. Как только вы сделаете депозит, вы начнете получать ежедневные проценты и продолжать зарабатывать, пока ваш срок депозита истекает. После этого вы можете либо вывести или снова вложить их, еще на один срок, чтобы продолжать получать ежедневные проценты. Деньги, которые мы привлекаем через наш веб-сайт будет использоваться, чтобы увеличить наши оборотные средства и, как следствие, увеличение прибыли, чтобы поделиться с вами, как наш инвестор.
Тарифные планы:

Plan1: 0.3% в час в течение 480 часов
Депозит $5.00 - $49.00 (или в Эквиваленте в Биткоине)

Plan2: 0.4% в час в течение 480 часов
Депозит $50.00 - $99.00 (или в Эквиваленте в Биткоине)

Plan3: 0.5% в час в течение 480 часов
Депозит $100.00 - $25000.00 (или в Эквиваленте в Биткоине)

Во всех Тарифных планах, депозит включен в выплаты!

Минимальная сумма на вывод от 0.2 USD (или в Эквиваленте в Биткоине)

Платежные системы: PerfectMoney, Payeer, Bitcoin

Pеферальная программа:10%


Registrant: WhoisGuard Protected
EV SSL CERTIFICATE: COMODO Secure
DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM
DNS2.REGISTRAR-SERVERS.COM


Ознакомиться с проектом>>

Тема создана для ознакомления и не является призывом к действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
Действует предложение по рефбеку своим рефералам 100%= 10% от суммы депозита
Моя реферальная ссылка: https://blendabtc.biz/?ref=DmDock
Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=5111...1#post12659519
Мой вклад:100$ - Зашел минималкой на третий тарифный план.
Цитата:
Дата операции: 19 Апр 2017 02:36
ID операции: 343408496
Тип операции: перевод
Магазин: blendabtc.biz
Статус: выполнен
Сумма списания: 100.00 $
Сумма получения: 100.00 $
Описание счета: Deposit to blendabtc.biz User DmDock
Номер счета в магазине: 2WH3H4IBO3N4SODTMCIBUVUHBTB5CUS3
Нажмите на изображение для увеличения Название: Screenshot_53.png Просмотров: 4 Размер: 35.8 Кб ID: 184070
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Всем комфортного инвестирования!!
__________________
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DmDock на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:15
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