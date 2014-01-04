Рефбек от DmDock - до 100%

Рад приветствовать всех в теме!
Предлагаю РефБек (Возврат Реферальных) до 100%
1.
в проектах, в которых я принимаю участие и(или) являюсь топикстартером! (ТС)
Условия для получения рефбека:
Вы должны быть моим рефералам (зарегистрироваться по моей реферальной ссылке.)
2.
После внесения депозита сообщить мне: Название проекта,Ваш ник в проекте, Сумму депозита и Ваш кошелек.
3.
Отписаться в данной теме о получении рефбека и оставить отзыв (сообщение должно быть с подтверждениями о получении - транзакции или скрины и сумма)
4.
ВАЖНО!!! После СКАМА проекта, рефбек не выплачивается!!! Следите за форумом и коментами, что бы не встрять и не войти в уже не работающий проект!! PS: Даже если Вы вошли за день до скама, а я при этом не успел вывести рефскии, то соответственно, ни о каком рефбеке не может быть и речи.
5.
Рефбек выплачиваю только на Bitcoin, Payeer, PerfectMoney, если пополнились в проект с другой платежки - за РефБеком не обращайтесь!
6.
РефБек выплачиваю суммы не ниже 0,1$ и не ниже 0.00010000 btc
7.
Сумму рефбека получаете за минусом комиссии платежной системы, по этому в Биткоине предпочтительнее отправка рефбека по e-mail через Coinbase или Xapo кошельки (комиссия не взимается)
Процент Рефбека зависит от проекта и в каждом случае индивидуален
следите за предложениями по РефБеку в темах!
Реферальный Возврат можно запросить по почте dmdock777@gmail.com или в ЛС в VK Ваш запрос будет обработан в течении 24 часов (все мы люди)