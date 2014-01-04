Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Рефбек от DmDock - до 100%

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Старый Сегодня, 03:54
#1
Любитель
 
Имя: Dmitriy
Пол: Мужской
Регистрация: 04.01.2014
Сообщений: 222
Благодарностей: 58
УГ: 2
КП: 0.000
подарки
Рефбек от DmDock - до 100%
Рад приветствовать всех в теме!


Предлагаю РефБек (Возврат Реферальных) до 100%
в проектах, в которых я принимаю участие и(или) являюсь топикстартером! (ТС)

Условия для получения рефбека:

1.Вы должны быть моим рефералам (зарегистрироваться по моей реферальной ссылке.)
2.После внесения депозита сообщить мне: Название проекта,Ваш ник в проекте, Сумму депозита и Ваш кошелек.
3.Отписаться в данной теме о получении рефбека и оставить отзыв (сообщение должно быть с подтверждениями о получении - транзакции или скрины и сумма)
4. ВАЖНО!!! После СКАМА проекта, рефбек не выплачивается!!! Следите за форумом и коментами, что бы не встрять и не войти в уже не работающий проект!! PS: Даже если Вы вошли за день до скама, а я при этом не успел вывести рефскии, то соответственно, ни о каком рефбеке не может быть и речи.
5. Рефбек выплачиваю только на Bitcoin, Payeer, PerfectMoney, если пополнились в проект с другой платежки - за РефБеком не обращайтесь!
6. РефБек выплачиваю суммы не ниже 0,1$ и не ниже 0.00010000 btc
7. Сумму рефбека получаете за минусом комиссии платежной системы, по этому в Биткоине предпочтительнее отправка рефбека по e-mail через Coinbase или Xapo кошельки (комиссия не взимается)

Процент Рефбека зависит от проекта и в каждом случае индивидуален
следите за предложениями по РефБеку в темах!

Реферальный Возврат можно запросить по почте dmdock777@gmail.com или в ЛС в VK Ваш запрос будет обработан в течении 24 часов (все мы люди)

Предложения по Реф Возврату:

SafeboxBIT - Старт проекта 17.04.2017
http://mmgp.ru/showthread.php?t=510834 - РефБек 100% - 8% от депозита

BLENDABTC - Старт проекта 18.04.2017
http://mmgp.ru/showthread.php?t=511196 - РефБек 100% - 10% от депозита
__________________
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Последний раз редактировалось DmDock; Сегодня в 03:56.
DmDock на форуме  
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Метки
рефбек, рефбэк
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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