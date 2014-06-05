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SeatGeek привлекла $57 млн. для покупки TopTix

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Старый Сегодня, 03:54
#1
Специалист
 
Имя: Юлиан
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SeatGeek привлекла $57 млн. для покупки TopTix
SeatGeek сообщила о сделке, по приобретению TopTix за $56 млн.

Для финансирования этой сделки, компания привлекла $57 млн. в инвестиционном раунде D. Главными инвесторами выступили Glynn Capital, Accel, Causeway Media Partners, Haystack Partners. - эти компании также участвовали и в других раундах по инвестициях в SeatGeek.
Один с основателей стартапа, Джек Гротцингер заявил:«Мы действительно не думали о деньгах».

Данное приобретения является крупнейшим для компании SeatGeek, раньше она уже совершала покупки, но не такие масштабные (в 2013 году купила конкурента FanSnap).



Он предположил, что SeatGeek и TopTix очень хорошо подходят для совместной работы потому что, его компания фокусируется на создании лучшего впечатления клиента от поиска событий и покупки билетов, в то время как TopTix работает на заднем плане, поставляет программное обеспечение для продажи билетов, сбора средств и управления взаимоотношениями с клиентами. TopTix в настоящее время обрабатывает 80 миллионов билетов в год для клиентов.


Первоначально SeatGeek обратился к TopTix в прошлом году, потому что хотел лицензировать свое программное обеспечение для запуска back-end технологии SeatGeek Open. "Мы были впечатлены мощью платформы", - говорит соучредитель SeatGeek Джек Гроетцингер.
Открытая платформа распространения, SeatGeek Open позволяет приложениям и вебсайтам продавать подтвержденные билеты непосредственно потребителям.



После приобретения TopTix будет работать в качестве дочерней компании SeatGeek. Его команда из более чем 100 сотрудников будет поглощена компанией, в результате чего общий штат сотрудников SeatGeek составит более 250 человек.
Сделка TopTix имеет большое значение, так как она позволит SeatGeek лучше конкурировать с соперниками, такими как Ticketmaster и StubHub.
Несмотря на то, что компания отказалась сообщать детально о своих по доходам, SeatGeek обрабатывает транзакции не менее $1 млн. в день и берет комиссию от 8% до 14% за каждую продажу билетов.

Перевод специально для mmgp.ru

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Юлиан Тарасенко на форуме  
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