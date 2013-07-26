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ccc.life-Chang-Cheng
Я не админ проекта - тема создана исключительно для ознакомления!!!
Старт проекта 29.04.2017
О проекте Chang-Cheng:
Chang-Cheng занимается инвестированием в «Бонды» – государственные облигации. Надежность облигаций заключается в том, что они не могут обесцениться или их эмитент обанкротиться , так как выпускаются не частными компаниями,а государствами.
Маркетинг проекта для инвесторов:
В проекте есть 4 инвестиционных пакета:
20$ - 5.52% в неделю
500$ - 8.02% в неделю
5000$ - 10.52% в неделю
25000$ - 13.02% в неделю
Все пакеты дают 200% дохода и сгорают (100% чистой прибыли)
В проекте есть Рейтинг лояльности- он измеряется в очках RL. После регистрации Ваш рейтинг автоматически становится положительным. Он растёт каждый раз, когда вы получаете начисление по пассиву или реферальные. Рост будет на величину суммы начислений.
Уменьшение будет каждый раз, когда мы выводим деньги, уменьшение будет идти на величину сумме заявки на вывод.
Если RL положителен, то есть доступ к покупке специальных бонусных облигаций – данные облигации продаются без лимитов и со скидкой.
Чем больше бонусных облигаций купили,тем больше будет скидка.
Если RL равен нулю, то бонусов не будет, а аплайнер (спонсор) не будет получать реферальные.
Мой вклад: Сделаю как откроется проект
Партнерская программа:
Состоит из 5-ти уровней реферальных и процента от прибыли на 1-м уровне. В зависимости от приобретенного пакета.
1. Пакет Начинающий:2 уровня реферального вознаграждения и 2% от прибыли 1-й линии.
1) 5%
2) 2%
2. Пакет Специалист:3 уровня реферального вознаграждения и 2.5% от прибыли 1-й линии:
1)5%
2)5%
3)1%
3.Пакет Эксперт:4 уровня реферального вознаграждения и 3% от прибыли 1-й линии:
1)6%
2)3%
3)1.5%
4)0.5%
4.Пакет Магистр:5 уровней реферального вознаграждения и 3% от прибыли 1-й линии:
1)6.5%
2)3.5%
3)2%
4)1%
5)0.5%
Особенностью маркетинга является “Идеальная Команда”, что дает существенный дополнительный бонус к еженедельным начислениям по пассиву и реферальному вознаграждению.
Активация ИД возможно от вклада 500 $, у инвесторов у которых будем активировать депозит тоже должен быть вклад 500 $.
Чем больше в «идеальной команде» активных уровней тем больше членов команды получают бонусы по партнерской программе и доходности своих инвестиций.
Пример активации уровней Идеальной Команды:
1 уровень: Партнер со статусом «Специалист» в линейной
партнерской программе создал идеальную команду и пригласил в
нее рефералов А и Б соответствующих условиям.
2 уровень: Каждый из рефералов А и Б пригласил в команду из своих
рефералов по 2 человек соответствующих условиям.
3 уровень: Каждый из рефералов А1, А2, Б1, Б2 пригласил в команду
из своих рефералов по 2 человек соответствующих условиям.
Пример состава Идеальной команды:
Команда 1 уровня = создатель + 2 приглашенных участника.
Команда 2 уровня = создатель + 6 приглашенных участников.
Команда 3 уровня = создатель + 14 приглашенных участников.
Итого в команде 3 уровня участвуют 15 человек и все они
получают бонусы от “идеальной команды”.
Бонус уровней команды:
Каждый новый активированный уровень «идеальной команды»
дает всем участникам команды бонус в размере:
+2% за каждый активированный уровень, ко всем выплатам по линейной
партнерской программе + 1% за каждый активированный уровень, ко
всем начислениям на сумму вклада участника.
Все бонусы суммируются, то есть команда с 5 активными уровнями
получает:
5 уровней * 2% = +10% ко всем выплатам по линейной партнерской
программе
5 уровней *1% = +5% к сумме начисляемой как доход по облигациям
участников команды.