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AppDetex привлек $5.5 миллионов для защиты брендов

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AppDetex привлек $5.5 миллионов для защиты брендов

AppDetex, расположенная в Бойсе (Айдахо, США) компания-разработчик программного обеспечения, обеспечивающая онлайн и мобильную защиту бренда для всемирно известных компаний, получила 5,5 миллионов долларов инвестиций. Раунд возглавила компания Epic Ventures при участии Origin Ventures и действующих инвесторов.

Компания намерена использовать полученные средства для расширения ассортимента предлагаемых продуктов и ускорения роста.

Основанная в 2012 году Файсалом Шахом и Крисом Бура, AppDetex предлагает инновационные решения для крупных корпораций, испытывающих репутационные и финансовые потери от подделки своего бренда в онлайн и мобильном пространстве, включая домены, торговые площадки, социальные сети и мобильные приложения. С помощью AppDetex клиенты отслеживают риски, выявляют активных нарушителей и воздействуют на случаи нарушения интеллектуальной собственности.


Каждая сфера сталкивается со своими собственными уникальными проблемами защиты брендов. Некоторые из них особенно уязвимы для таких угроз, как мошеннические приложения, контрафактные товары и пиратский цифровой контент. Компания знает как сканировать и отслеживать постоянно изменяющуюся ситуацию, точно определять проблемы клиентов и быстро решать их с помощью высокоэффективных и полностью документированных методов, которые обеспечат соблюдение интеллектуальных прав.

Среди клиентов компании находятся компании, занятые в сфере потребительских товаров, цифровых развлечений и медиа, финансовых технологий, мобильных игр и социальных сетей, а также известные люксовые бренды.

Уникальность

Перевод специально для форума MMGP.ru
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