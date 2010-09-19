CLEAR привлекла $15 млн для расширения своего сервиса биометрической идентификации

CLEAR – популярная в США компания биометрической идентификации, использующая свои инновационные технологии на стадионах и в аэропортах, привлекла 15 миллионов долларов инвестиций от венчурного фонда T. Rowe Price, которые направит на дальнейшее масштабирование своей деятельности. Компания, возглавляемая генеральным директором Карин Сейдман Беккер, уже частично принадлежит американской авиакомпании Delta Airlines.
”Мы очень привержены всем нашим клиентам и поэтому ожидаем дальнейшего роста популярности нашего сервиса CLEAR. Мы являемся лидерами в данной отрасли“, – комментирует Сейдман-Беккер. ”CLEAR использует все существующие возможности для увеличения потенциала своего последующего развития, и мы гордимся тем, что у нас есть такие прекрасные и долгосрочные партнеры, как венчурная компания T. Rowe Price“.
Количество пользователей инновационной технологии CLEAR стремительно растет, и уже насчитывается более 1 миллион человек, активно использующих ее уникальную биометрию, в том числе шесть бейсбольных стадионов и одна NBA-арена. Следующим крупным объектом станет Лос-Анджелесский аэропорт.
Полученное в текущем раунде финансирование переместит CLEAR на новый уровень развития и позволит внедрить ее технологию еще на множестве стадионов. Кроме того, в дальнейшем компания планирует использовать свои уникальные биометрические технологии для осуществления различных денежных переводов и платежей.
”Мы видим будущее, где людям больше не нужно будет носить с собой наличные деньги, кредитные карты или удостоверения личности“, – отметила Сейдман-Беккер. ”Наш простой, но эффективный подход и огромный опыт работы позволят кардинально изменить будущий образ жизни, работы и взаимодействия людей с окружающим миром“.
Перевод специально для форума MMGP.ru
https://techcrunch.com/2017/04/18/cl...tric-security/
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