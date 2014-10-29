Стартап Mobidiag привлек €3.99 млн для диагностики инфекционных заболеваний

Стартап Mobidiag, расположенный в Эспоо (Финляндия), привлек € 3.99 млн финансирования для диагностики инфекционных заболеваний.
Инвестиции предоставила финская компания Kansalaisrahoitus Oy в сотрудничестве с более 300 инвесторами до закрытия раунда. Компания уже привлекала € 15 млн кредитных средств Европейского инвестиционного банка, средства которых направит на завершение разработки своих продуктов, а также для увеличения последующих продаж и для организации маркетинговых мероприятий.
Основанная в 2000 году под руководством Туомаса Тэнканена (сейчас генеральный директор), Mobidiag разрабатывает инновационные решения для продвижения диагностики инфекционных заболеваний.
На сегодняшний день, компания работает в области лечения желудочно-кишечных инфекций, благодаря резистентным микроорганизмам. Продукция сейчас находится на стадии разработки, на стадии клинических испытаний. Готовые продукты будет нацелены на уничтожение бактерий, вирусов и паразитов в организме человека.
Вся продукция Mobidiag сертифицирована по стандартам ISO 9001 и ISO 13485 для обеспечения безопасных и высококачественных продуктов для диагностики.
Перевод специально для MMGP.RU