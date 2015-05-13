Стартап NeuroTronik привлек $23.1 млн для нейростимулятора, улучающего функции сердца

Биотехнологический стартап NeuroTronik Limited и NeuroTronik Inc, расположенный в Дублине и Дарем (город в Англии), привлёк $ 23.1 млн финансирования в раунде B для разработки нейростимуляторов, улучшающие функции сердца.
Инвестиционный раунд был закрыт компанией Boston Scientific Group в сотрудничестве с венчурными фондами Hatteras Venture Partners, Synergy Life Science Partners, Lord Baltimore Investment Partners, а также Mountain Group Capital.
Компания нацелена использовать инвестиции для получения сертификата от CE Mark на своей ведущий препарат NeuroTronik CANS Therapy System.
Основанная в 2012 году под руководством Фреда Маккоя (сейчас генеральный директор), NeuroTronik является разработчиком медицинского устройства для врачей для лечения пациентов, страдающих от сердечной недостаточности, который приходят в клиники по причине ухудшения самочувствия и появления первых симптомов.
Ведущий NeuroTronik CANS Therapy является сердечными стимулятором вегетативной нервной системы через препарат NeuroCatheter, который вводят внутривенно в области сердца пациента.
Также напомню, что стартап за все свое время существования привлек порядка $ 36 млн инвестиций, закрыв при этом 3 раунда.
Перевод специально для MMGP.RU