Эксклюзивный национальный православный инвестиционный проект

Многим известный по весёлым 90-м стартапер, а теперь ещё и православный активист Герман Стерлигов, запускает в Санкт-Петербурге сеть магазинов "Хлеб и соль".
Как заявляет автор инвестиционного проекта, вся продаваемая в его магазинах продукция, исключительно натурального производства. На экологически чистый продукт, в этом магазине, закреплены вполне себе добротные крестьянские ценники. В частности, килограммовая буханка хлеба обойдётся ценителям экологической продукции от 750 до 1650 рублей. Соль продаётся по 1500 рублей за килограмм. Можно приобрести и экологически чистое подсолнечное масло, за литр 300 рублей. Всего в продаже будет иметься, при старте, 25 наименований продовольственных товаров. Но как заявляет стартапер, ассортимент будет расширен.
При открытии головного магазина, Герман Стерлигов заявил журналистам, что при производстве продуктов питания, в его хозяйстве принципиально не применяют химикат и ГМО. Ведь, как выразился стартапер, он ставит во главу своего труда не деньги и бизнес, а желание накормить детей чистыми продуктами, чтобы они росли здоровыми и сильными.
Уже в ближайшее время в Санкт-Петербурге будет открыто ещё четыре магазина под вывеской "Хлеб и соль". К концу года проект выйдет на 15 торговых точек, по всей Северной Столице. В планах у стартапера запустить православный крестьянский фастфуд, где все желающие смогут перекусить свежим хлебом, парным молоком, и жареным мясом молочных бычков.
Герман Стерлигов является учредителем первой торговой биржи в России, под названием Алиса. В 2004 году создал фермерское хозяйство "Слобода", где и занимался крестьянским трудом, до старта нового стартапа.
Whore65
по материалам