Блокчейн-стартап Factom привлек $8 млн инвестиций

Стартап Factom закрыл инвестиционный раунд серии А, в ходе которого привлек $8 млн. Об этом сообщает Finance Magnates.
Средства удалось собрать после успешного запуска нового блокчейн-продукта под названием Factom Harmony, который предназначен для рынка ипотечного кредитования.
«Запуск Factom Harmony имел такой оглушительный успех, что мы решили расширить финансирование в рамках серии А, дополнительными инвестициями», — сказал Питер Кирби, CEO Factom.
Основным инвестором в новом раунде выступил венчурный фонд Peeli Ventures. Также в финансировании приняли участие Harvest Equity и несколько частных инвесторов из Остина, Техас, где и базируется Factom.
По мнению Гарри Кина, управляющего партнера Peeli Ventures, новый блокчейн-продукт будет способствовать радикальным изменениям на рынке ипотечного кредитования.
«Продукт обладает большим потенциалам для трансформации ипотечного рынка в сторону большей прозрачности и неизменяемых записей аудиторских проверок», — добавил Гарри Кин.
Ранее в компанию инвестировали Draper Associates, Stewart Title, Overstock, Fenbushi Capital и Plug & Play.
Напомним, ранее блокчейн-стартап Factom получил более $4 млн инвестиций в рамках раунда финансирования Серии А, а также финансирование от Фонда Билла и Мелинды Гейтс для разработок в области медицинской документации на основе технологий распределенного реестра.
В декабре 2016 года Factom выпустил новую версию ПО Factom Federation, ставшую логическим продолжением блокчейна Factom, над которым компания работала на протяжении предыдущего года года.