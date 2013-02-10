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Министр энергетики США пришёл к выводу: инвестиции в зелёную энергетику наносят вред

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Старый Вчера, 23:37
#1
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Министр энергетики США пришёл к выводу: инвестиции в зелёную энергетику наносят вред


Вот что значит, когда к власти приходит правительство бизнесменов, которые умеют считать деньги, и знают, как работают инвестиции, и как они должны приносить прибыль. А говорю я о министре энергетики США, Рике Перри, который приказал аналитикам министерства провести тщательный анализ того, какой ущерб нанесла "зелёная энергетика", в связке государственного субсидирования-частных инвестиций-и правил регуляции, для общей энергетической системы страны. Рик Перри решил задаться вопросом, не влекут ли столь дорогостоящие инвестиции в "зелёную энергетику" дополнительные риски и опасности.

Как указывает министр энергетики США, данный доклад ему нужен для того, чтобы понять, как оградить энергосистему государства от электрогенерирующих мощностей "зелёной энергетики". Так как та пропаганда по продвижению инвестиционных проектов, а так же государственное субсидирование "зелёной энергетики", что была запущена администрацией бывшего президента, не только уничтожила рабочие места, и сократила экономический рост США, но в дальнейшем несёт настоящую угрозу для стабильной работы всей энергосистемы государства.

По материалам thehill.com
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Последний раз редактировалось Drum13; Вчера в 23:46.
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