Министр энергетики США пришёл к выводу: инвестиции в зелёную энергетику наносят вред

Вот что значит, когда к власти приходит правительство бизнесменов, которые умеют считать деньги, и знают, как работают инвестиции, и как они должны приносить прибыль. А говорю я о министре энергетики США, Рике Перри, который приказал аналитикам министерства провести тщательный анализ того, какой ущерб нанесла "зелёная энергетика", в связке государственного субсидирования-частных инвестиций-и правил регуляции, для общей энергетической системы страны. Рик Перри решил задаться вопросом, не влекут ли столь дорогостоящие инвестиции в "зелёную энергетику" дополнительные риски и опасности.
Как указывает министр энергетики США, данный доклад ему нужен для того, чтобы понять, как оградить энергосистему государства от электрогенерирующих мощностей "зелёной энергетики". Так как та пропаганда по продвижению инвестиционных проектов, а так же государственное субсидирование "зелёной энергетики", что была запущена администрацией бывшего президента, не только уничтожила рабочие места, и сократила экономический рост США, но в дальнейшем несёт настоящую угрозу для стабильной работы всей энергосистемы государства.
По материалам thehill.com